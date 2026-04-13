DRUGA PRIVEDENA /

Što se dogodilo u Osijeku? Policija pozvana na hitnu intervenciju, jedna osoba završila u bolnici

Što se dogodilo u Osijeku? Policija pozvana na hitnu intervenciju, jedna osoba završila u bolnici
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Više detalja bit će poznato nakon očevida i dovršetka istrage

13.4.2026.
12:23
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Osječka policija slaže mozaik događaja nakon što je jutros malo iza 8.30 sati dobila prijavu o situaciji u okolici Osijeka koja zahtjeva hitnu intervenciju.

Izlaskom na teren pronašli su osobu koja je davala znakove života. Hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek gdje joj se pruža liječnička pomoć, stoji u priopćenju policije. 

Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem je dovedena u službene prostorije Prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin i nad njom traje kriminalističko istraživanje. 

Policija nije objavila detalje što se točno dogodilo i u kakvom je stanju osoba prevezena u bolnicu. 

"Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske provodi očevid, kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku", zaključuju iz policije. 

Više detalja bit će poznato nakon očevida i dovršetka istrage. 

OsijekPolicijaKbc OsijekCrna Kronika
