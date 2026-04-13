Što se dogodilo u Osijeku? Policija pozvana na hitnu intervenciju, jedna osoba završila u bolnici

Osječka policija slaže mozaik događaja nakon što je jutros malo iza 8.30 sati dobila prijavu o situaciji u okolici Osijeka koja zahtjeva hitnu intervenciju.

Izlaskom na teren pronašli su osobu koja je davala znakove života. Hitno je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek gdje joj se pruža liječnička pomoć, stoji u priopćenju policije.

Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem je dovedena u službene prostorije Prve policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin i nad njom traje kriminalističko istraživanje.

Policija nije objavila detalje što se točno dogodilo i u kakvom je stanju osoba prevezena u bolnicu.

"Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske provodi očevid, kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku", zaključuju iz policije.

Više detalja bit će poznato nakon očevida i dovršetka istrage.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila kamikazu sa zebre u Splitu