Kanada bi mogla ostati bez svoje najbogatije pokrajine: Separatisti predali potpise

Kanadska naftom bogata pokrajina Alberta provest će u listopadu neobvezujući referendum o tome žele li njezini stanovnici ostati dio Kanade, izjavila je u četvrtak premijerka Danielle Smith.

Riječ je uglavnom o simboličnom potezu koji bi i dalje mogao predstavljati veliki izazov za premijera Marka Carneyja.

Pitanje u glasačkoj kutiji neće pokrenuti odvajanje, rekla je Smith, već će umjesto toga stanovnike pitati treba li vlada Alberte pokrenuti pravni postupak koji je ustavno propisan kako bi se kasnije održao obvezujući referendum o neovisnosti.

Savezna vlada nije naznačila kako će reagirati.

Objava dolazi nakon višemjesečne kampanje glasne skupine separatista koji žele referendum o izlasku iz Kanade, unatoč anketama koje su dosljedno pokazivale da odvajanje podržava samo oko trećine birača u pokrajini.

Pitanje nacionalnog jedinstva

Pitanje nacionalnog jedinstva vrlo je osjetljivo u Kanadi, posebno nakon referenduma u Quebecu 1995. kojim je ova pokrajina jedva zadržana u sastavu Kanade.

Nakon tog glasovanja, savezna vlada progurala je zakon kojim se parlamentu daje posljednja riječ o formulaciji predloženog referenduma bilo koje pokrajine i utvrđuju uvjeti koji se moraju ispuniti prije nego što Ottawa otvori pregovore o neovisnosti.

Separatisti su ranije ovog mjeseca predali peticiju Izbornoj komisiji Alberte za koju su rekli da ima preko 300.000 potpisa - više nego dovoljno da se pokrene glasanje o izlasku iz Kanade prema pokrajinskom zakonu.

Stranka premijerke Smith u četvrtak je preporučila da se umjesto toga održi referendum o drugoj peticiji koja proglašava da Alberta treba ostati provincija Kanade. Ta je peticija prikupila više od 400.000 potpisa.