Talijani održali referendum da bi turistima jasno dali do znanja jednu stvar

Talijanski primorski grad Vallecrosia promijenit će ime u Vallecrosia na moru kako bi turistima bio jasniji njegov položaj, odlučeno je na referendumu čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak.

Promjena imena grada s oko 6.800 stanovnika na talijanskoj rivijeri blizu granice s Francuskom dolazi nakon stoljeća u kojima se grad zvao Vallecrosia. Njegova povijest seže u rimsko doba, a spominje se već u srednjem vijeku.

Oko 55 posto ispitanika podržalo je promjenu koju je predložio gradonačelnik Fabio Perri, koji je na dužnosti od prošle godine. Iritirala ga je činjenica da je "Valle" u nazivu navelo internetske tražilice da pronađu grad u unutrašnjosti.

Ništa se drugo neće promijeniti - poštanski broj i grb ostat će isti, ali je općina utrostručila svoj turistički proračun za ovu godinu.

Ligurska obala, na kojoj se nalazi Vallercrosia, jedna je od najpopularnijih talijanskih turističkih regija.

