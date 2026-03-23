ODLUKA JE PALA /

Talijani održali referendum da bi turistima jasno dali do znanja jednu stvar

Talijani održali referendum da bi turistima jasno dali do znanja jednu stvar
Foto: Mel Longhurst/VWPics/Profimedia/Ilustracija

Ligurska obala, na kojoj se nalazi Vallercrosia, jedna je od najpopularnijih talijanskih turističkih regija

23.3.2026.
20:40
Hina
Talijanski primorski grad Vallecrosia promijenit će ime u Vallecrosia na moru kako bi turistima bio jasniji njegov položaj, odlučeno je na referendumu čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak.

Promjena imena grada s oko 6.800 stanovnika na talijanskoj rivijeri blizu granice s Francuskom dolazi nakon stoljeća u kojima se grad zvao Vallecrosia. Njegova povijest seže u rimsko doba, a spominje se već u srednjem vijeku.

Oko 55 posto ispitanika podržalo je promjenu koju je predložio gradonačelnik Fabio Perri, koji je na dužnosti od prošle godine. Iritirala ga je činjenica da je "Valle" u nazivu navelo internetske tražilice da pronađu grad u unutrašnjosti.

Ništa se drugo neće promijeniti - poštanski broj i grb ostat će isti, ali je općina utrostručila svoj turistički proračun za ovu godinu.

Ligurska obala, na kojoj se nalazi Vallercrosia, jedna je od najpopularnijih talijanskih turističkih regija.

POGLEDAJTE VIDEO Koja Italija, koja Španjolska - Hrvatska ima svjetsko zlato: Pomeli smo svu konkurenciju

ItalijaReferendumIme Grada
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike