JE LI BILO PROPUSTA? /

Slučaj smrti u Zadru pod povećalom: Hitna pokrenula nadzor, Ministarstvo šalje inspekciju

Slučaj smrti u Zadru pod povećalom: Hitna pokrenula nadzor, Ministarstvo šalje inspekciju
Foto: Ilustracija Sime Zelic/PIXSELL

Ministrica je navela da su unutarnji nadzor Zavoda, postupanje Ministarstva i aktivnosti Komore uobičajeni postupci u takvim situacijama

27.4.2026.
14:20
Hina
Nije dovršen interni nadzor Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije u slučaju smrti 35-godišnjaka, izjavila je u ponedjeljak ministrica zdravstva Irena Hrstić te poručila da će, vezano uz taj slučaj, Ministarstvo zdravstva uputiti zdravstvenu inspekciju.

Prema dostupnim informacijama, 35-godišnji državljanin BiH preminuo je 17. travnja dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu, kamo se javio zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela.

Zadarski Zavod za hitnu medicinu pokrenuo je nadzor, Ministarstvo zdravstva (MIZ) šalje inspekciju, a medicinsku dokumentaciju će zatražiti i Liječnička komora, rekla je ministrica, odgovarajući na novinarska pitanja, na predstavljanju Pravilnika o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje smrti osobe u svrhu darivanja organa.

Hrstić je navela da su unutarnji nadzor Zavoda, postupanje Ministarstva i aktivnosti Komore uobičajeni postupci u takvim situacijama. Izrazila je sućut obitelji i bliskim osobama preminulog te navela da je, prema trenutačno dostupnim informacijama, u tijeku interni nadzor postupanja u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije, čiji nalaz još nije dovršen.

Slučaj dječaka iz Dubrovnika

Komentirala je i slučaj 14-godišnjeg dječaka iz Dubrovnika koji je zadobio teške ozljede nakon strujnog udara na trafostanici te je hitno premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječje bolesti Zagreb gdje se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

Na novinarsko pitanje da li bi postupanje bilo brže da je dječak ozlijeđen u većem gradu poput Zagreba ili Splita, ministrica je rekla  da se specijalizirano liječenje opeklina s najboljim ishodima provodi u Zagrebu, i to za odrasle u Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, a za djecu u Klaićevoj bolnici.

Dodala je da se primarna obrada uvijek obavlja u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, nakon čega se pacijenti prema potrebi upućuju u specijalizirane centre.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
