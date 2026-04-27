NESREĆE U ZAGORJU /

U dva dana - dva požara: Automobili planuli usred vožnje! Zna se što je tome kumovalo

U dva dana - dva požara: Automobili planuli usred vožnje! Zna se što je tome kumovalo
Foto: DVD Dubrovčan-Ravnice

Materijalna šteta u oba slučaja je oko 2000 eura

27.4.2026.
15:45
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
DVD Dubrovčan-Ravnice
U Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubrovčan-Ravnice u nedjelju u 20.18 sati stigao je poziv za pomoć - gorio je automobil u mjestu Mrzlo Polje.

Na hitnu intervenciju krenulo je šest vatrogasaca s navalnim vozilom i kombijem, a pridružile su se i druge kolege vatrogasci. Sudeći prema fotografijama koje su objavili na Facebook stranici, vatrena buktinja u potpunosti je zahvatila vozilo.

Kako je objavio portal Zagorje International, automobil je vozila 28-godišnja žena. Inspektori zaštite od požara su tijekom očevida utvrdili da su požar izazvale neispravne električne instalacije na vozilu, zbog čega se ono zapalilo. Materijalna šteta koja je nastala iznosi 2000 eura.

No dan ranije, u subotu, u Andraševcu se oko 14 sati također zapalilo osobno vozilo tijekom vožnje u kojem je bio 65-godišnjak. Očevidom je utvrđeno da se to vozilo zapalilo zbog kvara na DPF filteru vozila. I u ovom slučaju vozilo je u potpunosti izgorjelo.

Požar su ugasili pripadnici ZJVP Zabok i DVD Oroslavje, a ukupna šteta procijenjena je na oko 2000 eura.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
