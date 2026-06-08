Vege roštilj u režiji Meri Goldašić i chefa Špičeka: halloumi, povrće sa žara i osvježavajući dressing koji spaja sve okuse

Nova epizoda četvrte sezone gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR donijela je nešto malo drugačije od onoga što obično očekujemo od roštilja. Umjesto velikih komada mesa, glavnu riječ ovoga su puta vodili povrće sa žara, grill sirevi i mediteranske arome koje su pokazale koliko BBQ može biti raznolik.

Chefu Tomislavu Špičeku pridružila se influencerica Meri Goldašić, koju gledatelji RTL-a mogu pratiti i u kvizu 'Tko bi rekao'. Budući da je i sama vegetarijanka, Meri je bila idealna gošća za epizodu u kojoj je naš chef Špiček odlučio pokazati da grill može itekako biti maštovit i bogat okusima čak i bez mesa.

Mediteranski grill tanjur kao zvijezda dana

Na meniju su se ovoga puta našli SPAR Halloumi Klasik i SPAR BBQ sir za grill, uz Natur*pur tikvice, svježe paprike i ljubičasti luk pripremljene na žaru. Kao prilog poslužena je jednostavna, ali osvježavajuća salata od rukole, svježih krastavaca i cherry rajčica s nekoliko kapi DESPAR Aceto Balsamico octa.

Foto: Pavao Bobinac

Posebnu ulogu imao je i kremasti dressing pripremljen od S-BUDGET jogurta, S-BUDGET umaka od češnjaka i Natur*pur Bio-Feta sira, koji je cijelom jelu dao dodatnu svježinu i zaokružio sve okuse na tanjuru.

Halloumi je posebno zahvalan za pripremu na roštilju jer zadržava svoju strukturu i nakon pečenja dobiva prepoznatljivu zlatnu koricu, zbog čega je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih sastojaka vegetarijanskog BBQ-a.

Foto: Pavao Bobinac

Meri otkrila svoj omiljeni trik za Halloumi

Tijekom pripreme Meri je otkrila i jedan svoj omiljeni trik za Halloumi. "Ja volim ovaj Halloumi samo ispeći na tavi, na naglo, s jedne i druge strane. I pred kraj samo zaliti s medom", ispričala je. "Med, orašasti plodovi, sve to paše uz Halloumi. Ali može se i pohati, nije samo za grillanje", nadovezao se Špiček.

Već tijekom prvih minuta, pokazalo se da se Meri odlično snalazi u kuhanju. Dok je pripremala salatu od svježih krastavaca i cherry rajčica te rezala paprike i tikvice za grill, Špiček je pripremao ljubičasti luk i sireve za grill.

Foto: Pavao Bobinac

Sastojci:

SPAR Halloumi Klasik

SPAR BBQ sir za grill

Natur*pur Tikvice

SPAR Svježe paprike

Vrtovi Hrvatske Ljubičasti luk

SPAR Suncokretovo ulje

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Salata:

S-BUDGET Rukola

Vrtovi Hrvatske Svježi krastavci

SPAR Premium Cherry rajčice

DESPAR Aceto Balsamico

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Dressing:

S-BUDGET Jogurt

S-BUDGET Umak od češnjaka

Natur*pur Bio-Feta sir

SPAR Šareni papar

SPAR Krupna Morska sol

Priprema:

Meri je najprije pripremila sastojke za salatu, ogulila i narezala krastavce te prepolovila cherry rajčice. Chef Špiček za to je vrijeme pripremio ljubičasti luk za grill, narezao ga na ploške debljine od otprilike jednog centimentra pa pripremio dvije vrste sira za pečenje.

Foto: Pavao Bobinac

"Važno je i da sir bude na sobnoj temperaturi prije pečenja, a ne odmah iz hladnjaka na grill", savjetovao je Špiček.

Nakon što je grill postigao odgovarajuću temperaturu, Špiček je na rešetku posložio SPAR Halloumi Klasik, SPAR BBQ sir za grill, tikvice, paprike i ljubičasti luk. Dok je chef Špiček budnim okom pazio na grill, Meri je pripremila fini dressing od jogurta, Natur*pur Bio-Feta sira i umaka od češnjaka.

Foto: Pavao Bobinac

Sir se pekao kratko, svega nekoliko minuta sa svake strane, dok je povrće ostavljeno na grillu nešto duže kako bi razvilo punu aromu i dobilo karakteristične tragove pečenja.

I kako je ispalo? Čak bi i najveći ljubitelji mesa morali priznati da je ovaj mediteranski grill tanjur imao sve što jedan dobar BBQ treba imati. Hrskave teksture, dimne arome, svježinu i puno karaktera na tanjuru.

Foto: Pavao Bobinac

A da biste i vi poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Ako se želite podsjetiti prethodnih sezona Špičekovih majstorija, sve epizode možete pronaći na linku.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.