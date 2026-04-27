Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza u krizi dobio nove ovlasti

Predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Miho Glavić na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora krovne skijaške institucije dobio je ovlasti kojima će sve buduće poslove obavljati u svojstvu kriznog menadžera, priopćili su u ponedjeljak iz HSS-a.

Izvršni odbor HSS-a jednoglasno je donio više odluka usmjerenih na stabilizaciju poslovanja HSS-a u uvjetima iznimne krizne situacije izazvane istragom o nezakonitom poslovanju bivših odgovornih osoba, navodi se u priopćenju.

Podsjetimo, do krizne situacije u Hrvatskom skijaškom savezu je došlo nakon što je Uskok pokrenuo istragu protiv bivšeg dužnosnika Vedrana Pavleka i još petero osumnjičenih, zbog izvlačenja 30 milijuna eura iz HSS-a. Pavlek se još uvijek nalazi u bijegu, a za njim je izdana Interpolova tjeralica.

"Odluke se također odnose na utvrđivanje štete koju je pretrpio HSS kao i odgovornosti za istu, na utvrđivanje mogućnosti za naknadu štete te u konačnici osiguravanje dugoročne održivosti saveza. Sve odluke za cilj imaju stvaranje uvjeta za nesmetan daljnji rad Hrvatskog skijaškog saveza, odnosno sportaša o kojima savez skrbi, kako bi se osigurala budućnost hrvatskom natjecateljskom skijanju", stoji u priopćenju.

Predsjednik HSS-a Miho Glavić je dobio ovlasti kakve do sada nije imao, a koje će mu omogućiti "osiguravanje kontinuiteta rada saveza i provedbu svih redovnih aktivnosti, vođenje razgovora i usuglašavanje uvjeta postojećih i novih ugovornih odnosa s partnerima, sponzorima i dobavljačima, kao i komunikaciju s relevantnim institucijama i tijelima javne uprave", priopćili su iz Saveza.

Prema odluci Izvršnog odbora HSS će angažirati stručne osobe za pružanje pravne pomoći i zastupanje u zemlji i inozemstvu, za porezno i financijsko savjetovanje, vezano i uz potrebe ispravaka financijskih izvještaja saveza te poslove financijsko-forenzičke podrške. Donijete su i odluke o pokretanju imovinsko-pravnih zahtjeva za povrat eventualno nezakonito otuđenih novčanih sredstava, kao i privremenih mjera osiguranja, a predsjednik Saveza je ovlašten i za koordinaciju tih postupaka.

"U ovoj krizi Hrvatski skijaški savez je oštećena strana. Zato je moj zadatak kao predsjednika, a sada i kriznog menadžera saveza, do redovnih izbora za vodstvo HSS-a koji će se održati sredinom srpnja učiniti sve da dodatni oštećenici ne postanu sportaši, treneri i cijela zajednica koja živi hrvatsko skijanje", izjavio je Miho Glavić u objavi za medije.

"Istodobno, moramo u potpunosti utvrditi što se dogodilo i kolika je šteta nastala, a institucije države utvrdit će i tko je odgovoran. Ove odluke omogućit će nam poduzimanje svih raspoloživih pravnih i financijsko-forenzičkih koraka potrebnih kako bismo zaštitili interese saveza te poslovanje i financije HSS-a učinili potpuno transparentnima za sportaše, klubove, partnere, sponzore, institucije i sve druge dionike", zaključio je Glavić.

