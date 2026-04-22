NAKON SKANDALA /

Hrvatski skijaški savez ima novog predsjednika: Objavljen je i sastav reprezentacije

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mora se nastaviti s radom na skijaškim stazama i izvan njih

22.4.2026.
12:24
Sportski.net
Hrvatski skijaški savez ovih je dana u centru pažnje zbog skandala s izvlačenjem novca zbog kojeg je već dugo u bijegu do tada prvi čovjek saveza Vedran Pavlek.

Ipak, mora se nastaviti s radom na skijaškim stazama i izvan njih. Hrvatski skijaški savez objavio je sastav reprezentacije za sljedeću sezonu. Za predsjednika Alpskog odbora izabran je Ivan Vučinić, a za direktora alpskih reprezentacija potvrđen je Goran Rački. Njihovi mandati trajat će do 2030. godine.

U sezoni 2026./2027. u sastavu A, B i C reprezentacija je 17 natjecateljica i natjecatelja te u sastavu kadetske reprezentacije tri. Žensku A reprezentaciju činit će: Leona Popović i Zrinka Ljutić.

Muška A reprezentacija: Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš (uz samostalno financiranje programa)

Ženska B reprezentacija: Pia Vučinić

Muška B reprezentacija: Tvrtko Ljutić

Uz sufinanciranje ženska B1 reprezentacija: Kim Vrdoljak i muška B1 reprezentacija: Roko Begović, William Petanjko, Otto Orešić, Hrvoje Ljutić i Ziggy Vrdoljak

Uz samostalno financiranje programa, članovi C reprezentacije će biti: Dora Ljutić, Zoe Dragičević, Marko Škrgatić i Tin Vučinić te članovi kadetske reprezentacije: Ula Vučinić, Luka Filipec i Lukas Šepić.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je 'alfa i omega' hrvatskog skijanja uništio snove mladih prvaka:  'To je sustavno radio svake godine'

