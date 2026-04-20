Filip Zubčić najavio veliku promjenu za sljedeću sezonu

Filip Zubčić na svojim je društvenim mrežama objavio veliku vijest. Nakon 22 godine napušta svog dobavljača skija Atomic i u sljedeću će sezonu krenuti s drugim dobavljačem skijaške opreme.

"Skijam na Atomicu već 22 godine. Moja prva pobjeda, moj prvi podij! Toliko lijepih trenutaka, iskustava i uspomena na tom putu koje nikada neću zaboraviti. Bilo je to nevjerojatno putovanje i istinski sam zahvalan na svemu. Sada se čini kao pravo vrijeme za nešto novo", objavio je Zubo na svojem Instagramu.

U karijeri je Filip Zubčić ostvario tri pobjede u Svjetskom kupu i 13 postolja, 12 od tih 13 ostvario je u veleslalomu, a jedno u slalomu. Sve te uspjehe Filip je ostvario na Atomicovim skijama, a na kojima ćemo ga gledati sljedeće sezone tek ćemo saznati.

