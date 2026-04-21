'BOLESNE, GLUPE INSINUACIJE' /

Turudić: 'Zna Hrvatska gdje se Pavlek nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama'

Foto: RTL Danas

O aferama u sportskim savezima razgovarali smo glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem

21.4.2026.
19:35
RTL Danas
Još se jedan u nizu sportskih saveza našao pod povećalom javnosti. Nakon Hrvatskog skijaškog saveza, krenulo se i s istraživanjem Hrvatskog judo saveza, objavljuju se računi iz Hrvatskog odbojkaškog saveza, a sad i računi Hrvatskog šahovskog saveza.

O aferama u sportskim savezima s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem u studiju RTL-a Danas razgovarala je Ivana Ivanda Rožić.

Zovu vas u Ronilački savez, hoćete li i tamo?

Već smo naložili provođenje izvida i u Ronilačkom savezu. Naime, DORH postupa na temelju kaznenih prijava te saznanja prikupljenih, primjerice, iz medijskih napisa, pa i u konkretnom predmetu provjeravamo navode.

Svaki dan, novi savez u medijima – ima li kraja? Kako to vama sve izgleda?

Sada je to trend; događaju se kaznene prijave, pišu mediji o tome, a mi reagiramo na svaku kaznenu prijavu i na svaki medijski istup o tome. Provjeravamo stvari i onda odlučujemo hoćemo li procesuirati pojedine predmete ili nećemo. Uglavnom donosimo meritorne državnoodvjetničke odluke.

Danas se spominje Šahovski savez. Koliko su ozbiljne optužbe u podnesenoj kaznenoj prijavi protiv šahovskog velemajstora Jankovića? 

a sam to danas saznao iz novina. Mi ćemo isto tako to provjeriti; naložit ćemo provođenje izvida i zatražiti potrebnu dokumentaciju. Najčešće počinjemo tako da zatražimo relevantnu dokumentaciju, a onda postupamo dalje. Vidjet ćemo, ne znam još.

Što je s Vedranom Pavlekom?

To je dobro, drago mi je da ste to pitali. Država Hrvatska je učinila sve što je trebala, što joj nalaže zakon i što joj nalažu međunarodni propisi. Izdali smo međunarodnu tjeralicu, zatražili smo izručenje. Izručenje ide ekspresno jedino u slučaju da onaj koga se traži kaže: 'Okej, ja pristajem da budem izručen.' U slučaju da to nije tako, on ima niz pravnih sredstava.

Neki kažu Hrvatska ga je pustila namjerno iz Turske. Kako odgovarate tim kritičarima?

Interpol ima 196 članica. Hrvatska je izdala međunarodnu tjeralicu, a Interpol je tu tjeralicu objavio. I onda bi Hrvatska trebala svakoj od 196 članica reći: 'Mi smo se šalili, znate, mi ga nismo tražili.' Osim što su bolesne, to su i prilično glupe insinuacije.

Zna li Hrvatska gdje se on nalazi? Je li još uvijek u Kazahstanu?

Zna Hrvatska gdje se on nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama. Sve se odvija po redovnom tijeku stvari. Sve će biti okej. Nama je jako važna stvar da smo mi izvršili određene dokazne radnje tamo, da smo pribavili određenu dokumentaciju i mobilne uređaje. To je velika dokazna građa.

Je li to stiglo?

To je na putu, tako ću reći.

Ivan TurudićSportski SavezAferaUskokVedran Pavlek
