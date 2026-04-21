Ćorić komentirao aferu u Šahovskom savezu, spomenuo i kuma: 'Ta tvrdnja je maliciozna'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić otklonio je, kako je istaknuo, bilo kakvu iluziju da je tijekom njegova mandata na čelu Hrvatskog šahovskog saveza (HŠS), od studenoga 2024. do siječnja 2026., učinjeno bilo što protuzakonito.

"Sporni račun koji se jutro s pojavio u medijima, jest nažalost račun koji je ostao nenaplaćen turističkom poduzeću s kojim HŠS surađuje dugi niz godina. Jedan od prioriteta bio je da se namiri taj račun koje je to poduzeće imalo prema Savezu. Ako je to plaćanje računa moj krimen, onda sam ja kriv", rekao je Ćorić.

Ministar Ćorić je komentirao i tvrdnje gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića da je za vrijeme dok je bio na čelu saveza uspio udvostručiti donacije HEP-a preko svojeg vjenčanog kuma Petra Sprčića iz uprave tog državnog poduzeća.

"Tvrdnja je maliciozna. U trenutku kada smo preuzeli HŠS odnosno razaznali kakvu su dimenzije problema s kojima smo se suočili, obratili smo se svim mogućim institucijama odnosno potencijalnim sponzorima. U godinu i nekoliko mjeseci koliko sam bio tamo, a siguran sam da se tako i nastavilo s novim vodstvom saveza, jedini naš cilj i orijentir bio je kreirati normalne uvjete za razvoj šahovske aktivnosti'', kazao je.

Upitan je li obavijestio premijera i ministra sporta za događanja u savezu, Ćorić je odgovorio kako nije "jer nije bilo potrebe o tome govoriti zato što u ovom trenutku nije netko tko je aktivan u šahovskoj zajednici". Dodao je kako je njegov nasljednik u savezu nastavio aktivnosti kroz internu reviziju, "a onda i vjerojatno ostalih radnji nakon što ti nalazi budu prezentirani Izvršnom odboru saveza, a potom i Skupštini HŠS-a".

Habijan o odbjeglom Pavleku: Radimo na tome

Ministar je naglasio kako je jedan od osnovnih zadaća u razdoblju dok je bio čelnik HŠS-a bila održati Savez financijski, organizacijski i bilo koji drugi način, ocijenivši pritom da su u tome uspjeli. Istaknuo je i da je HŠS, od studenoga 2024. do kraja siječnja ove godine, potrošio "svaki cent na razvoj šahovske aktivnosti na području Hrvatske".

Sumnje oko malverzacija u hrvatskim sportskim savezima komentirao je i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji je, odgovarajući na novinarska pitanja hoće li policija i DORH pročešljati sve sportske saveze, kazao - "neka pročešljaju to je njihov posao".

Na pitanje o slučaju odbjeglog bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, čije je posljednje poznato boravište bio Kazahstan, Habijan je kratko odgovorio kako se na tome radi, ali da u interesu istrage ne može govoriti o detaljima.

Habijan je komentirao i zahtjev Srbije da se bivšeg ratnog zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, pusti na liječenje na slobodi. "Smatram da ta osoba treba odgovarati i odslužiti za ono za što je osuđena", kratko je rekao Habijan, podsjetivši da je Mladić osuđen za "jedan od najtežih zločina naklon Drugog svjetskog rata".

POGLEDAJTE VIDEO: Ronilački savez na 'obnovu' broda potrošio 200.000 eura, bivši predsjednik: 'Otvorena srca pozivam USKOK'