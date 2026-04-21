NOVA AFERA /

Poznati hrvatski velemajstor kazneno prijavljen! Šteta u Šahovskom savezu je 190.000 eura?

Poznati hrvatski velemajstor kazneno prijavljen! Šteta u Šahovskom savezu je 190.000 eura?
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

21.4.2026.
12:38
Erik Sečić
Hrvatski šahovski savez (HŠS) podnio je u utorak kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika, poznatog hrvatskog velemajstora Alojzija Jankovića, zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju. 

Savez u priopćenju ističe da je prijavu podnio na temelju višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju HŠS-a u periodu u kojem je Janković bio glavni tajnik.

"Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza", ističe se u priopćenju.

Šteta je 190.000 eura?

"Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", dodaje Savez u priopćenju. 

Portal 24sata neslužbeno doznaje kako procijenjeni iznos štete iznosi 190.000 eura. 

Alojzije JankovićKaznena PrijavašahHrvatski šahovski Savez
