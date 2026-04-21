Gradonačelnik Oroslavja otkrio novu aferu? Posebno je prozvao jednog ministra

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je dokumente koji otvaraju novu aferu u novom nacionalnom sportskom savezu.

Riječ je o Hrvatskom šahovskom savezu koji je kroz dulje od godinu dana vodio i sadašnji ministar financija Tomislav Ćorić.

Šimunić je objavio dokumente koje je dobio temeljem prava na pristup informacijama iz Saveza te naveo da su mu u Šahovskom savezu potvrdili malverzacije te da će podnijeti kaznenu prijavu.

Šimunić je, međutim, postavio pitanje zašto su to obećali tek nakon njegovo upita, a ne onda kada su malverzacije otkrivene.

U svojoj objavi, Šimunić je naveo i da će Ćorić preko svog kuma i člana uprave HEP-a Petra Sprčića udvostručio donacije prema Šahovskom savezu od strane te javne tvrtke, da bi novcem tih donacija - prema isplati koju je objavio - bio podmiren trošak hotela za natjecanje, iako su natjecatelji već sami plaćali troškove hotela na način da su uplatili novac Savezu da pokrije taj trošak.

Prenosimo njegovu objavu u cijelosti: