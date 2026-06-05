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U požaru obiteljske kuće u Banjoj Luci poginulo dijete! Još troje ljudi završilo u bolnici

U požaru obiteljske kuće u Banjoj Luci poginulo dijete! Još troje ljudi završilo u bolnici
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Požar u naselju Lauš je prijavljen nešto iza 10.30 sati nakon čega su na lice mjesta stigli vatrogasci, pripadnici policije i hitne pomoći

5.6.2026.
13:23
Hina
Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija
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Šestogodišnje dijete je preminulo, a tri osobe, među kojima još jedno dijete, ozlijeđeni su u požaru koji je u petak ujutro izbio u obiteljskoj kući u Banjoj Luci, potvrdili su iz policije i bolnice. 

Požar u naselju Lauš je prijavljen nešto iza 10.30 sati nakon čega su na lice mjesta stigli vatrogasci, pripadnici policije i hitne pomoći. Vatrogasci su brzo lokalizirali vatrenu stihiju koja je imala tragične posljedice. Šestogodišnje dijete je preminulo od posljedica požara. Troje ozlijeđenih smješteno je na odjel intenzivne pomoći Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske u Banjoj Luci.

Iz bolnice su izvijestili da su pacijenti izloženi dimu i toksičnim plinovima, no da su stabilni i izvan životne opasnosti. Vlasti nisu objavili detalje o tome jesu li ozlijeđeni članovi iste obitelji. Istraga o uzroku požara je u tijeku. Policija je potvrdila da je na mjestu nesreće obavila očevid i poduzela prve mjere za utvrđivanje uzroka nesreće. 

PožarBanja LukaVatrogasciBih
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