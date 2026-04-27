Poznata je težina Modrićeve ozljede: Evo što to znači za njegov nastup na Svjetskom prvenstvu

Strašne vijesti stižu iz Milana. Nakon što je Luka Modrić jučer napustio igru zbog ozljede, sada je poznata i njezina težina.

Hrvatski kapetan, naime, zadobio je dvostruki prijelom jagodične kosti i za njega je sezona u Milanu već završena, pišu Sportske novosti.

To znači da Modrića neće biti do kraja sezone, što je veliki udarac za Milan, no hrvatski bi kapetan svejedno trebao moći nastupiti na Svjetskom prvenstvu.

“Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti,” napisali su talijanski mediji nakon ozljede.

Ipak, to će vjerojatno biti s maskom, pa bismo nakon Marija Mandžukića i Joška Gvardiola mogli dobiti još jednog "Zorroa".

