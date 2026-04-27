FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI UDARAC /

Poznata je težina Modrićeve ozljede: Evo što to znači za njegov nastup na Svjetskom prvenstvu

×
Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

Hrvatski kapetan, naime, zadobio je dvostruki prijelom jagodične kosti i za njega je sezona u Milanu već završena

27.4.2026.
15:29
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Strašne vijesti stižu iz Milana. Nakon što je Luka Modrić jučer napustio igru zbog ozljede, sada je poznata i njezina težina.

Hrvatski kapetan, naime, zadobio je dvostruki prijelom jagodične kosti i za njega je sezona u Milanu već završena, pišu Sportske novosti.

To znači da Modrića neće biti do kraja sezone, što je veliki udarac za Milan, no hrvatski bi kapetan svejedno trebao moći nastupiti na Svjetskom prvenstvu.

“Gotovo nikada nismo vidjeli Modrića da napušta teren ove sezone, čak ni u trenucima kada se vidjelo da je umoran i da mu tijelo pati. Unatoč tome, nikada nije odustao, zato znamo koliko ga je moralo boljeti,” napisali su talijanski mediji nakon ozljede.

Ipak, to će vjerojatno biti s maskom, pa bismo nakon Marija Mandžukića i Joška Gvardiola mogli dobiti još jednog "Zorroa".

Luka ModrićAc MilanHrvatska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
