FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOLIKO IM ZNAČI /

Talijanska legenda otvoreno o Modriću: 'Mladi neka čekaju, njega bih svakako zadržao'

Talijanska legenda otvoreno o Modriću: 'Mladi neka čekaju, njega bih svakako zadržao'
×
Foto: Agostino Gemito/Zuma Press/Profimedia

Milan u susret ulazi s tri boda prednosti u odnosu na “Staru damu”

25.4.2026.
12:40
T.M.
Agostino Gemito/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Veliki derbi 33. kola Serie A donosi okršaj Milana i Juventusa na San Siru u nedjelju od 20:45, a ulog je ogroman u borbi za vrh talijanskog prvenstva.

Milan u susret ulazi s tri boda prednosti u odnosu na “Staru damu”, Rossoneri su treći sa 66 bodova, Juventus četvrti s 63, dok se u borbu za Europu uključuje i Como koji s 58 bodova čeka svoju priliku da dodatno zakomplicira završnicu sezone. Pobjeda Milana značila bi veliki korak naprijed, dok bi eventualni poraz otvorio potpuni kaos u završnici prvenstva.

Uoči derbija, za Gazzettu dello Sport govorio je bivši talijanski reprezentativac i legenda nogometa Gianluca Zambrotta, koji se osvrnuo i na ulogu Luke Modrića u Milanu.

Na pitanje bi li zadržao hrvatskog veznjaka i sljedeće sezone, Zambrotta je bio jasan:

“Da, naravno da treba davati prostor mladima, ali u njegovom slučaju, ne. Pokušao bih ga zadržati jer je odigrao fantastičnu sezonu na individualnoj razini. Osim toga, takav igrač je oslonac i referenca u svlačionici”, poručio je bivši branič.

POGLEDAJTE VIDEO: Sport koji je zaludio bogate i slavne uskoro stiže u Hrvatsku

Luka Modrić Milan Juventus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike