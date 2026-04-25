Talijanska legenda otvoreno o Modriću: 'Mladi neka čekaju, njega bih svakako zadržao'

Veliki derbi 33. kola Serie A donosi okršaj Milana i Juventusa na San Siru u nedjelju od 20:45, a ulog je ogroman u borbi za vrh talijanskog prvenstva.

Milan u susret ulazi s tri boda prednosti u odnosu na “Staru damu”, Rossoneri su treći sa 66 bodova, Juventus četvrti s 63, dok se u borbu za Europu uključuje i Como koji s 58 bodova čeka svoju priliku da dodatno zakomplicira završnicu sezone. Pobjeda Milana značila bi veliki korak naprijed, dok bi eventualni poraz otvorio potpuni kaos u završnici prvenstva.

Uoči derbija, za Gazzettu dello Sport govorio je bivši talijanski reprezentativac i legenda nogometa Gianluca Zambrotta, koji se osvrnuo i na ulogu Luke Modrića u Milanu.

Na pitanje bi li zadržao hrvatskog veznjaka i sljedeće sezone, Zambrotta je bio jasan:

“Da, naravno da treba davati prostor mladima, ali u njegovom slučaju, ne. Pokušao bih ga zadržati jer je odigrao fantastičnu sezonu na individualnoj razini. Osim toga, takav igrač je oslonac i referenca u svlačionici”, poručio je bivši branič.

