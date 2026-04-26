Trenutak straha na San Siru! Luka Modrić ozlijeđen izašao s terena
Hrvatski kapetan nastradao je u duelu s Locatellijem
Luka Modrić morao je napustiti teren u završnici susreta između Milana i Juventusa na San Siru. Hrvatski kapetan nastradao je u duelu s Locatellijem, nakon čega je u 80. minuti izašao iz igre s vidljivom ozljedom ispod oka, pa je Allegri bio primoran reagirati izmjenom.
Unatoč ozljedi, Modrić je pri izlasku ispraćen velikim pljeskom s tribina, a dio publike nagradio ga je i skandiranjem.
Nakon susreta Locatelli je prišao Modriću i ispričao se zbog duela. Remijem je Milan zadržao treće mjesto s tri boda prednosti ispred Juventusa, a u sljedećem kolu gostuje kod Sassuola, dok Juventus dočekuje Veronu.
POGLEDAJTE VIDEO: Kako Indijci broje stanovnike, a kako Modrićeva kćer igra nogomet?