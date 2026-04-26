FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRŽI SE, KAPETANE /

Trenutak straha na San Siru! Luka Modrić ozlijeđen izašao s terena

Foto: Stefano RELLANDINI/AFP/Profimedia

Hrvatski kapetan nastradao je u duelu s Locatellijem

26.4.2026.
22:47
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Luka Modrić morao je napustiti teren u završnici susreta između Milana i Juventusa na San Siru. Hrvatski kapetan nastradao je u duelu s Locatellijem, nakon čega je u 80. minuti izašao iz igre s vidljivom ozljedom ispod oka, pa je Allegri bio primoran reagirati izmjenom.

Unatoč ozljedi, Modrić je pri izlasku ispraćen velikim pljeskom s tribina, a dio publike nagradio ga je i skandiranjem.

Nakon susreta Locatelli je prišao Modriću i ispričao se zbog duela. Remijem je Milan zadržao treće mjesto s tri boda prednosti ispred Juventusa, a u sljedećem kolu gostuje kod Sassuola, dok Juventus dočekuje Veronu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako Indijci broje stanovnike, a kako Modrićeva kćer igra nogomet?

Luka ModrićSerie AMilan
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike