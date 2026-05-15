Velika nada Francuske promijenila reprezentaciju uoči SP-a nakon što ga Deschamps nije zvao

Ayyoub Bouaddi, 18-godišnji veznjak Lillea novo je pojačanje marokanske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026. Bouaddi je nastupao za mlade selekcije Francuske, ali sada prelazi u reprezentaciju zemlje svojih roditelja.

Francuski L'Equipe piše kako je Bouaddi odlučio igrati za Maroko nakon što mu nije stigao poziv Didiera Deschampsa za francusku reprezentaciju, a igrač Lillea očito žarko želi igrati na ovoljetnom Svjetskom prvesntvu. Za Maroko će ovo biti veliko pojačanje jer Bouaddi je strašan talent.

Riječ je o centralnom veznjaku rođenom u Francuskoj marokanskog porijekla. Postao je najmlađi igrač Lillea koji je započeo utakmicu u Ligi prvaka. Francuzi ga smatraju velikim talentom, a već je skupio i deset nastupa za U-21 reprezentaciju Francuske. Ipak, više nije htio čekati poziv za A selekciju pa se odlučio ponuditi Maroku i vrlo vjerojatno ćemo ga gledati na ljeto na SP-u.

Bouaddija prate Arsenal i PSG. Ove sezone odigrao je 41 utakmicu za Lille i upisao jednu asistenciju. Uglavnom igra na poziciji šestice ili osmice. Transfermarkt ga cijeni na 50 milijuna eura.