ŽELI NA PRVENSTVO /

Velika nada Francuske promijenila reprezentaciju uoči SP-a nakon što ga Deschamps nije zvao

Foto: David Catry/imago sportfotodienst/Profimedia

Francuzi ga smatraju velikim talentom, a već je skupio i deset nastupa za U-21 reprezentaciju

15.5.2026.
9:05
Sportski.net
Ayyoub Bouaddi, 18-godišnji veznjak Lillea novo je pojačanje marokanske reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva 2026. Bouaddi je nastupao za mlade selekcije Francuske, ali sada prelazi u reprezentaciju zemlje svojih roditelja.

Francuski L'Equipe piše kako je Bouaddi odlučio igrati za Maroko nakon što mu nije stigao poziv Didiera Deschampsa za francusku reprezentaciju, a igrač Lillea očito žarko želi igrati na ovoljetnom Svjetskom prvesntvu. Za Maroko će ovo biti veliko pojačanje jer Bouaddi je strašan talent. 

Riječ je o centralnom veznjaku rođenom u Francuskoj marokanskog porijekla. Postao je najmlađi igrač Lillea koji je započeo utakmicu u Ligi prvaka. Francuzi ga smatraju velikim talentom, a već je skupio i deset nastupa za U-21 reprezentaciju Francuske. Ipak, više nije htio čekati poziv za A selekciju pa se odlučio ponuditi Maroku i vrlo vjerojatno ćemo ga gledati na ljeto na SP-u.

Bouaddija prate Arsenal i PSG. Ove sezone odigrao je 41 utakmicu za Lille i upisao jednu asistenciju. Uglavnom igra na poziciji šestice ili osmice. Transfermarkt ga cijeni na 50 milijuna eura.

Francuska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna ReprezentacijaLilleSvjetsko Prvenstvo 2026.
