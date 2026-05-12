VELIKA ŠTETA /

Važna karika Arsenala propušta finale Lige prvaka, a možda i Svjetsko prvenstvo

Važna karika Arsenala propušta finale Lige prvaka, a možda i Svjetsko prvenstvo
Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

Engleskom braniču stradao je medijalni kolateralni ligament u nedjelju na utakmici s West Hamom

12.5.2026.
15:18
Sportski.net
Loše vijesti dočekao je Arsenal u jako važnom finišu sezone. Klub iz Londona do kraja sezone, a to znači i u finalu Lige prvaka neće moći računati na Bena Whitea.

Engleskom braniču stradao je medijalni kolateralni ligament u nedjelju na utakmici s West Hamom, a The Sun doznaje da je sada upitan i nastup na Svjetskom prvenstvu. Da stvar bude gora za Mikela Artetu, niti Whiteova zamjena na desnom beku, Jurrien Timber je također ozlijeđen. 

White je počeo posljednjih pet utakmica za Arsenal, a igrao je i na obje polufinalne utakmice s Atleticom. Najvjerojatnija zamjena na beku za finale Lige prvaka bit će Kolumbijac Cristian Mosquera. White je ove sezone odigrao ukupno 30 utakmica za Arsenal, postigao je jedan pogodak i za još dva je asistirao. 

Za Englesku reprezentaciju igrao je šest utakmica i zabio je jedan gol. Za Englesku vjerojatno ne bi bio prvi izbor na desnom beku, ali vjerojatno bi ga Tuchel vodio u Sjevernu Ameriku jer osim desnog beka, White igra i na stoperskoj poziciji.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
