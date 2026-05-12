Važna karika Arsenala propušta finale Lige prvaka, a možda i Svjetsko prvenstvo

Loše vijesti dočekao je Arsenal u jako važnom finišu sezone. Klub iz Londona do kraja sezone, a to znači i u finalu Lige prvaka neće moći računati na Bena Whitea.

Engleskom braniču stradao je medijalni kolateralni ligament u nedjelju na utakmici s West Hamom, a The Sun doznaje da je sada upitan i nastup na Svjetskom prvenstvu. Da stvar bude gora za Mikela Artetu, niti Whiteova zamjena na desnom beku, Jurrien Timber je također ozlijeđen.

White je počeo posljednjih pet utakmica za Arsenal, a igrao je i na obje polufinalne utakmice s Atleticom. Najvjerojatnija zamjena na beku za finale Lige prvaka bit će Kolumbijac Cristian Mosquera. White je ove sezone odigrao ukupno 30 utakmica za Arsenal, postigao je jedan pogodak i za još dva je asistirao.

Za Englesku reprezentaciju igrao je šest utakmica i zabio je jedan gol. Za Englesku vjerojatno ne bi bio prvi izbor na desnom beku, ali vjerojatno bi ga Tuchel vodio u Sjevernu Ameriku jer osim desnog beka, White igra i na stoperskoj poziciji.

