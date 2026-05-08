Potez Luisa Enrique iznenadio sve: Pozvao igrače na večeru, a tamo se nije pojavio

Luis Enrique za PSG-om ušao je u finale Lige prvaka drugu godinu zaredom. U epskom dvomeču polufinala Enrique je nadmudrio Vincenta Kompanyja i njegov Bayern.

U Parizu vlada veliko slavlje, a Enrique je organizirao i večeru svih igrača u pariškom restoranu Prunier. Povod je bilo slavlje ulaska u finale Lige prvaka, ali i rođendan Luisa Enriquea, piše Le Parisien. Ipak, potez koji je sve iznenadio je opet novi psihološki potez španjolskog stručnjaka.

Naime, Enrique je organizirao večeru, okupio sve, ali nije se pojavio. Naravno iza svega stoji dobar razlog. Enrique je htio da se igrači druže u maksimalno opuštenoj atmosferi bez prisustva "šefa".

It’s Luis Enrique’s birthday and he booked a dining at an upscale restaurant called Prunier to celebrate it and invited all the players but Enrique himself did NOT show up. He let the players celebrate his birthday WITHOUT him, and wanted them to enjoy themselves. @le_Parisien pic.twitter.com/MXnN7izHsO — PSG Report (@PSG_Report) May 8, 2026

U poteze Luisa Enriquea više nitko ne sumnja. Pokazao je da je majstor za taktiku i da je jedan od najboljih trenera današnjice, ali i na psihološkom planu radi vrhunski. Uspio je pridobiti svlačionicu PSG-a što nikome prije njega nije bilo lako.

PSG će igrati u finalu Lige prvaka protiv Arsenala u subotu 30. svibnja u 18 sati u Budimpešti i tražit će obranu europskog naslova.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale