Princ William bio je izvan sebe: Njegov klub nakon 44 godine u europskom finalu

Aston Villa i Freiburg su izborili pravo da se 20. svibnja na Bešiktaš Parku u Istanbulu bore za trofej u Europskoj ligi, nakon što su u polufinalnim uzvratima pobijedili Nottingham Forest (4-0), odnosno portugalsku Bragu (3-1), čime su nadoknadili gol zaostatka iz prvih dvoboja.

Aston Villa je na Villa Parku potpuno "razmontirala" goste iz Nottinghama, a zaostatak iz prve utakmice (0-1) domaćin je nadoknadio u 36. minuti, kad je Ollie Watkins na asistenciju Emiliana Buendije poslao loptu u mrežu.

Aston Villa je u 58. minuti imala potrebnih 2-0, nakon što je Buendia realizirao kazneni udarac, dosuđen nakon što je Pau Torres bio srušen u kaznenom prostoru, a sudac Glenn Nyberg na sugestiju iz VAR sobe pregledao snimku i pokazao na bijelu točku.

Sve dileme oko plasmana u finale razriješio je John McGinn dvama pogocima postignutim u razmaku od tri minute. Prvo je u 77. minuti sjajno dočekao dodavanje Watkinsa te preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara Ortegu, a onda je u 80. minuti to ponovio na asistenciju Morgana Rogersa za konačnih 4-0.

Utakmicu u Birminghamu iz svečane lože pratio je i engleski princ William, vjerojatno najpoznatiji navijač Aston Ville. Kamere su ga više puta pokazale, a princ je bio na rubu svoje stolice i na kraju je mogao proslaviti četiri pogotka.

Princ William također se uključio u proslavu nakon utakmice, pjevajući klasik Neila Diamonda iz 1969., Sweet Caroline, dok je plesao s drugim oduševljenim navijačima.