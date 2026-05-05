Skandal prijeti Premier ligi: Namjerno će izgubiti da bi igrali Ligu prvaka?

Bournemouth je uvjerljivom pobjedom 3-0 protiv Crystal Palacea izbio na čelo borbe za šesto mjesto u Premier ligi, poziciju koja bi ove sezone mogla voditi čak i u Ligu prvaka. Momčad koja je u odličnoj formi preskočila je Brentford, a završnica prvenstva mogla bi donijeti vrlo neobičan rasplet u kojem bi nekim klubovima u posljednjem kolu čak više odgovarao poraz nego pobjeda.

Engleska je zahvaljujući koeficijentu dobila dodatno mjesto u Ligi prvaka, pa će i petoplasirani klub igrati u tom natjecanju. Situacija postaje još složenija ako Aston Villa osvoji Europsku ligu, jer bi se tada i ona plasirala u Ligu prvaka, što bi otvorilo vrata i šestoplasiranoj momčadi Premier lige. BBC donosi tekst pod naslovom - Borba za šesto mjesto... i zašto bi momčadi mogle morati izgubiti na posljednji dan.

To je nevjerojatan scenarij i cijela se situacija pomalo pretvara u teoriju zavjere. Naime, ako bi klubovi poput Brightona ili Brentforda bili sigurni da će zadržati šesto mjesto čak i uz poraz u zadnjem kolu, taj bi im poraz zapravo mogao donijeti Ligu prvaka umjesto Europske lige. Razlog je to što bi pobjede njihovih protivnika pomogle Aston Villi da ostane peta, što je ključni uvjet za takav rasplet.

"Još nevjerojatnije, moglo bi biti momčadi na posljednji dan koje će možda morati izgubiti kako bi završile u Ligi prvaka. U najmanju ruku, šesto mjesto donijet će plasman u Europsku ligu, a neki od kandidata nikada prije nisu izborili nastup u Europi", piše BBC.

Što se tiče europskih natjecanja, trenutno je predviđeno da će osam engleskih klubova igrati u Europi sljedeće sezone, ali taj broj može narasti i na deset. To bi se dogodilo ako Nottingham Forest osvoji Europsku ligu, a Crystal Palace Konferencijsku ligu, a da pritom ne završe među vodećim ekipama u prvenstvu, što bi značilo da bi čak polovica lige igrala u Europi.

