Mateo Kovačić se ovom nije nadao nakon briljantnog poteza protiv Evertona

Manchester City je zakomplicirao borbu za naslov prvaka nakon što je u ponedjeljak odigrao 3-3 na gostovanju kod Evertona. Time su prepustili inicijativu Arsenalu koji sada, iako ima utakmicu više, bježi pet bodova momčadi katalonskog nogometnog trenera Pepa Guardiole i drži sudbinu u svojim rukama. Ako pobijedi u preostala tri susreta, Arsenal će osvojiti naslov prvaka Engleske...

City je protiv Evertona dobro otvorio utakmicu i poveo golom Jeremyja Dokua u 43. minuti. Međutim, tri primljena pogotka u samo 13 minuta potpuno su preokrenula situaciju. Sjajni norveški napadač Erling Haaland je nakon briljantne asistencije Matea Kovačića smanjio zaostatak, a Doku je u sedmoj minuti sudačke nadoknade svojim drugim golom postavio konačnih 3-3.

Kovačić je ušao u igru u 75. minuti, ali njegov nastup nije oduševio engleske medije. Pohvaljeno je njegovo okomito dodavanje za Haalandov pogodak, no zamjerena mu je loša reakcija u obrani kod trećeg gola Evertona.

Manchester Evening News opisao je njegovu igru kao slabu u obrani, ali korisnu u napadu te ga ocijenio s 5 od 10.

"Loše branjenje kod Evertonova trećeg gola, dobro napadanje za Cityjev drugi", stoji u opisu Kovine igre od strane Manchester Evening Newsa.

Još stroži bio je portal Goal, koji mu je dao ocjenu 4/10, uz napomenu da mu je Merlin Röhl pobjegao uoči ključnog gola, te da je promašio dobru priliku pucajući preko gola.

"Trebao je ostati na nogama jer je pustio Rohla da mu pobjegne iz zahvata neposredno prije ključnog trećeg gola Evertona. Pucao je preko gola iz dobre prilike."

The Sun kod iste situacije piše:

Mateo Kovačić nije dobro branio prostor i Merlin Röhl mu je pobjegao, a Thierni Barry lako zabio za 3-1."

Arsenal do kraja prvenstva igra protiv West Hama u gostima (10. svibnja), zatim kod kuće protiv Burnleyja (18. svibnja) te na kraju gostuje kod Crystal Palacea (24. svibnja).

