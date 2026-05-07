Vatromet, sukobi i uhićenja /

Slavlje PSG-a pretvorilo se u nerede na ulicama Pariza

Slavlje PSG-a pretvorilo se u nerede na ulicama Pariza
Foto: kolbert-press/Marc Niemeyer/imago sportfotodienst/Profimedia

Zbog svega se oglasio i PSG pozivom na mirno slavlje: “Pariz je ponosan. Pariz je ujedinjen.”

7.5.2026.
7:54
Sportski.net
Slavlje navijača Paris Saint-Germaina nakon plasmana u finale Lige prvaka tijekom noći preraslo je u nerede na ulicama Pariza. Tisuće ljudi okupile su se oko Champs-Élyséesa i Parka prinčeva, a policija je intervenirala na više lokacija.

Prema pisanju RMC Sporta, uhićeno je šest osoba zbog pirotehnike i narušavanja reda. Dio navijača sukobio se s policijom, prema kojoj je ispaljivan vatromet, dok su pojedine skupine pokušale probiti blokade prema pariškoj obilaznici.

 

 

U incidentima su ozlijeđene tri osobe, od čega jedna teže, nakon eksplozije pirotehnike. Situacija se smirila tek u ranim jutarnjim satima.

Zbog svega se oglasio i PSG pozivom na mirno slavlje: “Pariz je ponosan. Pariz je ujedinjen.” Pariški klub će 30. svibnja u Budimpešti igrati finale protiv Arsenala.

Liga PrvakaParis Saint GermainBayern
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
