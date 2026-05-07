Slavlje PSG-a pretvorilo se u nerede na ulicama Pariza
Slavlje navijača Paris Saint-Germaina nakon plasmana u finale Lige prvaka tijekom noći preraslo je u nerede na ulicama Pariza. Tisuće ljudi okupile su se oko Champs-Élyséesa i Parka prinčeva, a policija je intervenirala na više lokacija.
Prema pisanju RMC Sporta, uhićeno je šest osoba zbog pirotehnike i narušavanja reda. Dio navijača sukobio se s policijom, prema kojoj je ispaljivan vatromet, dok su pojedine skupine pokušale probiti blokade prema pariškoj obilaznici.
La police disperse des groupes de supporters du PSG près du Parc des Princes à Paris.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 6, 2026
Plusieurs tirs de feux d'artifice contre les forces de l'ordre.
La préfecture a interdit les rassemblements dans le secteur.#BayernPSG #BAYPSG #PSG pic.twitter.com/zqzRezClB1
U incidentima su ozlijeđene tri osobe, od čega jedna teže, nakon eksplozije pirotehnike. Situacija se smirila tek u ranim jutarnjim satima.
Zbog svega se oglasio i PSG pozivom na mirno slavlje: “Pariz je ponosan. Pariz je ujedinjen.” Pariški klub će 30. svibnja u Budimpešti igrati finale protiv Arsenala.
