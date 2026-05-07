FINALE LIGE PRVAKA /

Evo tko je favorit u obračunu između dvije nogometne filozofije

Evo tko je favorit u obračunu između dvije nogometne filozofije
Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Finale će se igrati 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti.

7.5.2026.
9:29
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
Odmah nakon što je sinoć PSG remizirao s Bayernom i izborio finale Lige prvaka protiv Arsenala, izašla je i predikcija tko je u prednosti u tom srazu.

Prema Opta analizi novi prvak Europe trebao bi biti Arsenal, koji ima 56 posto šanse za osvajanje naslova, navodi Football Rankings. Ako Arsenal doista uspije u tom pothvatu, to će Englezima biti prvi naslov prvaka Europe u povijesti. Ranije su igrali samo jedno finale, koje su izgubili protiv Barcelone.

Ako pak slavi "outsider", bit će to prvi put da je branitelj naslova obranio titulu još od Real Madrida, koji je od sezone 2015./16. do 2017./18. povezao tri naslova prvaka Europe.

Očekuje se da će ovo biti veoma uzbudljivo finale jer je Arsenal momčad koja je usavršila pragmatičan pristup koji limitira rizik, dok je PSG sve snage posvetio napadačkom stilu.

Finale će se igrati 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
