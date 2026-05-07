Ovo se neće svidjeti Bayernu: Isti sudac već je imao ovakvu situaciju i tada je sudio penal

U finale Lige prvaka se nakon Arsenala plasirao i branitelj naslova PSG koji je u Münchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla s čak devet golova i trijumfa PSG-a s 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda. PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

Utakmicu je ponovno obilježilo i suđenje. Bavarci su posebno ljuti na dvije situacije iz prvog poluvremena. Smatraju da je u 28. minuti Nuno Mendes trebao dobiti drugi žuti karton zbog igranja rukom, ali je sudac Joao Pinheiro sudio prekršaj u korist PSG-a prije toga.

Nekoliko minuta kasnije Vitinha je u kaznenom prostoru PSG-a u ruku pogodio svog suigrača Joaa Nevesa. "Na ovoj razini i uz VAR, kako to možete ne dosuditi", kazao je Oliver Kahn, legenda Bayerna koji je samo jedan u nizu kritičara portugalskog suca.

Zanimljivo, prije gotovo točno godinu dana, Pinheiro je gotovo identičnu situaciju kao ovu s Mendesom na utakmici portugalske lige između Boaviste i Porta okarakterizirao kao jedanaesterac i odmah pokazao na bijelu točku. Možete usporediti i sami. Sinoćnju situaciju pogledajte OVDJE, a situaciju iz portugalske lige OVDJE.

