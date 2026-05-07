Njemačka legenda se ne može smiriti nakon ispadanja: 'Nikad nisam vidio tri jasnije pogreške...'
Oliver Kahn žestoko je kritizirao suđenje nakon ispadanja FC Bayern Munich protiv Paris Saint-Germain F.C..
“U ovom sportu sam desetljećima i nikada nisam vidio tri jasnije pogreške u jednoj večeri Lige prvaka. Ovo nije bila utakmica, ovo je bila pljačka usred bijela dana”, poručio je Kahn.
Posebno se osvrnuo na situaciju s Nuno Mendes: “To je morao biti drugi žuti karton, bez ikakve rasprave.”
Spomenuo je i potencijalni penal nakon igranja rukom João Neves: “Na ovoj razini i uz VAR, kako to možete ne dosuditi?”
Kahn smatra da su upravo te odluke usmjerile utakmicu i dodao da se nakon polufinala više priča o sucu nego o nogometu.