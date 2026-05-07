FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJ OVREBO /

Njemačka legenda se ne može smiriti nakon ispadanja: 'Nikad nisam vidio tri jasnije pogreške...'

Njemačka legenda se ne može smiriti nakon ispadanja: 'Nikad nisam vidio tri jasnije pogreške...'
×
Foto: Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia

Kahn smatra da su upravo te odluke usmjerile utakmicu i dodao da se nakon polufinala više priča o sucu nego o nogometu

7.5.2026.
7:30
Sportski.net
Odd ANDERSEN/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Oliver Kahn žestoko je kritizirao suđenje nakon ispadanja FC Bayern Munich protiv Paris Saint-Germain F.C..

“U ovom sportu sam desetljećima i nikada nisam vidio tri jasnije pogreške u jednoj večeri Lige prvaka. Ovo nije bila utakmica, ovo je bila pljačka usred bijela dana”, poručio je Kahn.

Posebno se osvrnuo na situaciju s Nuno Mendes: “To je morao biti drugi žuti karton, bez ikakve rasprave.”

Spomenuo je i potencijalni penal nakon igranja rukom João Neves: “Na ovoj razini i uz VAR, kako to možete ne dosuditi?”

Kahn smatra da su upravo te odluke usmjerile utakmicu i dodao da se nakon polufinala više priča o sucu nego o nogometu.

Oliver KahnBayern München
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike