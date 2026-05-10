Arsenal u ludoj utakmici došao na korak do naslova: Svašta se događalo u završnici

Nogometaši Arsenala ostvarili su vrlo važnu 1-0 gostujuću pobjedu protiv West Ham Uniteda u 36. kolu engleskog prvenstva kojom su napravili veliki korak ka osvajanju naslova prvaka, prvog nakon 2004. godine.

Strijelac gola vrijednog tri boda bio je Trossard u 83. minuti, nakon akcije u kojoj su sudjelovali Rice i asistent Odegaard Belgijanac je pogodio donji lijevi kut udarcem sa 14 metara. Domaćima nije pomogao niti djelomični blok Součeka.

U sudačkoj nadoknadi domaći su pomislili kako su poravnali kada je udarac Wilsona prešao gol-liniju, ali pregledom snimke utvrđeno je kako su Pablo i Todibo nepropisno spriječili vratara Arsenala Rayu u intervenciji.

Vodeći Arsenal ovom je pobjedom opet pobjegao drugom Manchester Cityju na pet bodova razlike, ali Arsenal do kraja sezone ima za odigrati još dvije, a City još tri utakmice. Arsenal će sljedećeg vikenda igrati protiv otpisanog Burnleyja dok ga za dva tjedna u zadnjem kolu čeka i gostovanje kod Crystal Palacea. City će, pak, u srijedu igrati protiv Crystal Palacea, za devet dana protiv Bournemoutha, a za dva tjedna protiv Aston Ville.

West Ham je ostao u zoni ispadanja sa 36 bodova, jednim manje od 17. Tottenham Hotspura koji će svoj susret odigrati u ponedjeljak protiv nezainteresiranog Leeds Uniteda. U slučaju pobjede Tottenhama West Ham će se praktički naći u bezizlaznoj poziciji.

