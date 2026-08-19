Ovo je važno za mirniji san bebe: Može biti čak i učinkovitije od nježnog ljuljanja

Mnogi se roditelji pri uspavljivanju beba oslanjaju na različite provjerene metode, od nježnog ljuljanja i tapšanja do bijelog šuma, zamračivanja prostorije i pažljivo usklađenih obroka. Iako takve umirujuće rutine mogu biti od velike pomoći, stručnjaci za dječji san ističu da postoji još jedan čimbenik koji se često zanemaruje, a mogao bi imati važnu ulogu u tome koliko će se beba lako uspavati i koliko će dugo spavati.

Ako beba nije bila budna dovoljno dugo, veća je vjerojatnost da neće lako utonuti u san, bez obzira na mirno okruženje i uobičajene metode uspavljivanja. Zbog toga se roditeljima savjetuje da obrate pozornost na razdoblja tijekom kojih je beba budna između dva spavanja. Cilj je pokušati prepoznati trenutak u kojem je dijete spremno za odmor, bez prerano ili prekasno započetog uspavljivanja, piše Mirror.

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Fokus na vrijeme budnosti između spavanja

Prema Heidi Skudder, stručnjakinji za dječji san i osnivačici platforme Positively Parenthood, ključ se ne nalazi nužno u strogom rasporedu spavanja, već u praćenju vremena koje beba provodi budna. Upravo to izdvaja kao jedan od važnih elemenata kada je riječ o poboljšanju kvalitete sna.

"Novorođenčad se smiruje i spava mnogo lakše ako se roditelji pridržavaju preporučenog vremena budnosti između spavanja. Zapravo, bebino vrijeme budnosti može biti najmoćniji sastojak za bolji san", izjavila je Heidi.

Prema njezinim riječima, roditelji ne moraju odmah uspostaviti strogo definiran raspored spavanja, osobito u prvim mjesecima života. Ipak, korisno je imati okvirnu predodžbu o tome koliko dugo beba u određenoj dobi može biti budna prije nego što ponovno treba spavati.

"Ne morate se držati super strogog rasporeda, on može doći kasnije. No, s otprilike tri mjeseca starosti, bebino vrijeme budnosti između spavanja traje jedan sat i 30 minuta. Na to dodajte oko 15 minuta za svaki sljedeći mjesec dok ne navrši godinu dana. Ova informacija poboljšat će i lakoću uspavljivanja i duljinu spavanja", pojašnjava Skudder.

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Što je vrijeme budnosti između spavanja?

Vrijeme budnosti između spavanja odnosi se na razdoblje tijekom kojeg beba može biti budna između dva spavanja, a da pritom još nije postala preumorna. Riječ je o jednostavnom konceptu, no njegovo razumijevanje roditeljima može pomoći u procjeni kada je pravi trenutak za uspavljivanje.

Ako se bebu pokuša uspavati prerano, moguće je da još nije dovoljno pospana pa će se opirati snu. S druge strane, ako se s uspavljivanjem čeka predugo, dijete može postati preumorno, razdražljivo i teže se smiriti.

"Ako pokušate uspavati bebu znatno kasnije od njezina budnog prozora, mogli biste otkriti da ju je znatno teže smiriti", rekla je Heidi i istaknula da je u prvim mjesecima života hranjenje važnije od uspostavljanja rasporeda spavanja. Poznavanje okvirnog vremena budnosti može, međutim, pomoći roditeljima da lakše procijene kada je dijete spremno za odmor.

Važno je pritom izbjegavati stvaranje dodatnog pritiska. Vrijeme budnosti između spavanja ne bi trebalo postati strogo pravilo kojeg se roditelji moraju pridržavati u minutu, nego okvir koji može pomoći u razumijevanju djetetovih potreba. Bebe se međusobno razlikuju, a njihova potreba za snom može varirati čak i iz dana u dan.

Okvirne smjernice

Iako se trajanje budnosti razlikuje od bebe do bebe, postoje okvirne smjernice koje roditeljima mogu poslužiti kao orijentir:

Novorođenčad od nula do tri mjeseca: otprilike 45 do 90 minuta

Bebe od tri do šest mjeseci: otprilike 1,5 do 2,5 sata

Bebe od šest do 12 mjeseci: otprilike dva do četiri sata

Djeca od jedne do dvije godine: otprilike četiri do šest sati

Ove brojke ne treba shvaćati kao strogo propisane intervale. Na potrebu za snom mogu utjecati dob, temperament, zdravstveno stanje, razvojna faza, dnevna aktivnost i kvaliteta prethodnog sna. Zbog toga je uz samo praćenje vremena budnosti važno obratiti pozornost i na znakove pospanosti koje dijete pokazuje.

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Cjelovit pristup dječjem snu

Iako vrijeme budnosti između spavanja može biti koristan alat, nije jedini čimbenik koji utječe na kvalitetu dječjeg sna. Stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalna formula koja bi odgovarala svakoj bebi te da se dobre navike spavanja grade postupno i uz prilagodbu individualnim potrebama djeteta.

Dosljedna večernja rutina može pomoći bebi da prepozna da se približava vrijeme za spavanje. Ona može uključivati kupanje, nježnu masažu, čitanje priče ili pjevanje uspavanke. Ponavljanje sličnog slijeda aktivnosti svake večeri može djetetu pružiti osjećaj predvidljivosti i sigurnosti.

Važno je i samo okruženje u kojem dijete spava. Preporučuje se mirna, tamna prostorija ugodne temperature, uz uklanjanje nepotrebnih podražaja koji bi mogli ometati san. Posljednjih se godina sve više govori i o takozvanom "ružičastom šumu", dubljoj varijanti bijelog šuma koja može podsjećati na zvuk kiše ili otkucaje srca. Ipak, takvi zvukovi nisu zamjena za osnovne navike povezane sa zdravim spavanjem.

Zdravstvene organizacije, među kojima je i britanski NHS, također naglašavaju da svaka beba ima vlastiti obrazac spavanja i budnosti koji se može značajno razlikovati od obrasca druge djece, ali i od očekivanja roditelja. Zbog toga nije realno očekivati da će sva djeca spavati jednako dugo ili u isto vrijeme.

NHS roditeljima savjetuje da pokušaju odmarati kada i njihova beba spava, osobito u razdobljima kada su noćna buđenja učestala. Također nije potrebno održavati potpunu tišinu u domu dok dijete spava jer se beba postupno može navikavati na uobičajene zvukove iz okoline.

Najvažnije je pritom promatrati dijete i postupno upoznavati njegov individualni ritam. Vrijeme budnosti između spavanja mogu pomoći u procjeni pravog trenutka za uspavljivanje, ali ne bi trebali postati izvor dodatnog stresa za roditelje. Ako postoje nedoumice oko djetetova spavanja ili zabrinutost da beba ne spava dovoljno, potrebno je zatražiti savjet pedijatra, koji može procijeniti situaciju i ponuditi smjernice prilagođene konkretnom djetetu.

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