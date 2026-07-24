Navike spavanja uništavaju veze, a jedna je iritantnija od ostalih: 'Nisam mogla izdržati'

Loš san izazvan partnerovim spavanjem može dovesti do prekida veze, i to puno češće nego što mislimo. Problemi koji započnu nakon gašenja svjetla, od hrkanja do različitih rasporeda spavanja, mogu imati ozbiljne posljedice na emocionalnu bliskost i stabilnost odnosa. Nova saznanja pokazuju da su nesuglasice oko spavanja postale legitiman razlog za kraj ljubavi.

Hrkanje "poput motorne pile" i drugi razlozi za prekid

Prema novom istraživanju provedenom na dvije tisuće Amerikanaca, više od petine ljudi prekinulo je vezu zbog iritantnih navika spavanja svog partnera. Podaci su iznenađujući: čak 17 posto ispitanika navelo je loš san kao jedini razlog prekida, dok je za dodatnih šest posto to bio jedan od ključnih faktora koji su pridonijeli kraju veze.

Studija, koju je naručila tvrtka Avocado Green Mattress, otkrila je i da su ljudi prilično iskreni o ovom problemu. Više od polovice onih koji su prekinuli vezu zbog partnerovih noćnih navika (54 posto) otvoreno je priznalo pravi razlog. Kada su sudionici u otvorenim odgovorima trebali navesti što je točno presudilo, hrkanje se pokazalo kao dominantan problem, spomenut u čak 62 posto slučajeva. Jedna je osoba izjavila da je njezin bivši partner "hrkao poput motorne pile" i da to "jednostavno više nije mogla izdržati".

Ipak, nisu svi razlozi bili toliko uobičajeni. Neke su veze pukle zbog bizarnijih navika. Jedna je ispitanica podijelila kako je njezin bivši partner "cijelu noć gledao ratne emisije", dok je za drugu osobu "jedenje čipsa u krevetu bila kap koja je prelila čašu".

Što nas najviše smeta u krevetu?

Podaci su potvrdili da je hrkanje proglašeno najiritantnijom stvari koju netko može raditi u snu, a to smatra 44 posto ispitanika. Zanimljivo je da žene češće navode hrkanje kao problem (49 posto u usporedbi s 39 posto muškaraca). Odmah nakon hrkanja, na listi najgorih navika našlo se prekomjerno okretanje i prevrtanje po krevetu, što smeta 30 posto ljudi, te krađa pokrivača, koja iritira 27 posto ispitanika.

Gledanje televizije u krevetu smeta 24 posto ljudi, dok ustajanje radi odlaska u kupaonicu i jedenje u krevetu smetaju podjednakom broju ljudi, njih 18 posto. Iako dvije trećine ispitanika (64 posto) tvrdi da su spremni prihvatiti partnerove ometajuće navike spavanja, mnogi ipak poduzimaju konkretne korake. Četvrtina je probala suplemente ili lijekove, dok petina priznaje da spava u odvojenim krevetima ili čak sobama.

Problem je dublji od samog umora

Stručnjaci upozoravaju da se veza između kvalitete sna i zadovoljstva u vezi sve više potvrđuje u znanstvenim istraživanjima. Ne radi se samo o iritaciji, već o dubljim psihološkim posljedicama. Nedavne studije pokazale su da loša kvaliteta sna može dovesti do povećane ljutnje i smanjenog osjećaja zahvalnosti prema partneru.

Istraživači sa Sveučilišta Ohio State utvrdili su da parovi koji spavaju manje od sedam sati pokazuju više neprijateljstva i negativnosti prilikom rješavanja sukoba.

"Loš san nas može učiniti sebičnijima jer vlastite potrebe stavljamo ispred partnerovih", objasnila je Amie Gordon, voditeljica istraživanja sa Sveučilišta Berkeley. Procjenjuje se da čak do 30 posto kvalitete sna pojedinca ovisi o snu njegovog partnera, što znači da je loš san zarazan problem.

Rješenje u odvojenim sobama?

Kao odgovor na ove probleme, sve je popularniji trend takozvanog "razvoda u spavanju" (eng. sleep divorce), odnosno spavanja u odvojenim krevetima ili sobama. Prema podacima Američke akademije za medicinu spavanja, čak trećina parova isprobala je ovu metodu. Ono što se nekada smatralo znakom problema u vezi, danas se sve više percipira kao praktično rješenje za očuvanje zdravlja i sklada.

Više od polovice onih koji se odluče na ovaj korak izvještava o boljoj kvaliteti sna, dobivajući u prosjeku 37 minuta više sna po noći. To ne samo da poboljšava njihovo individualno zdravlje, već posljedično smanjuje napetost i u samoj vezi.

"Koliko god može biti divno dijeliti krevet s nekim koga volite, toliko može biti i teško uskladiti dva rasporeda spavanja i sve različite navike koje svatko od nas ima", istaknula je Laura Scott, direktorica marketinga u tvrtki Avocado Green Mattress. "Iako je klišej, komunikacija je ključna. Razgovor s partnerom i pronalaženje kompromisa najbolji je put naprijed, umjesto da se svake noći svađate."

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