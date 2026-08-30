Ćipe žestoko napao Pupovca: 'Optužujem vas za urotu, zataškavanje i zločin protiv čovječnosti'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe na Facebooku je objavio status u kojem optužuje šefa Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorada Pupovca da nije učinio ništa kako bi potaknuo svoje sunarodnjake da podjele saznanja o nestalima te ga je, između ostalim, optužio za urotu i zataškavanje.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"*Gospodine Pupovac, optužujem Vas!* Kao predsjednik SNV-a, koji je u procesu mirne reintegracije predstavljao pobunjene Srbe, niste učinili ništa kako biste potaknuli svoje sunarodnjake da podijele saznanja o nestalim hrvatskim braniteljima.

Slušajte kako svuda oko Vas odjekuje pitanje koje vam postavlja povijest od kojega nikada nećete pobjeći:

*Gdje su grobovi?*

*Gdje su grobišta?*

*Gdje su masovne grobnice mojih suboraca?*

*Optužujem Vas za urotu!*

Svojom gromoglasnom šutnjom i svojim primjerom potaknuli ste druge i učinili sve da se ne pronađe tijelo velikog mirotvorca i svetog čovjeka koji je činio sve za mir, doktora Šretera.

*Optužujem Vas za zataškavanje!*

Nikada niste javno pozvali i potaknuli svoje sunarodnjake da kažu istinu, što ostavlja dojam da ste činili suprotno i poticali ih na šutnju.

*Optužujem Vas za zločin protiv čovječnosti!*

Vi i danas, nakon gotovo tri desetljeća od mirne reintegracije, odbijate obaviti svoju građansku i ljudsku dužnost da se konačno otkrije istina. Time činite zločin prema mrtvima i prema njihovim obiteljima koje još uvijek čekaju odgovore.

*Optužujem Vas, gospodine Milorade Pupovac, za nečovještvo!*

Vi i danas nosite odgovornost zbog šutnje pred sudbinom nestalih hrvatskih branitelja, ljudi koji su u krvavom zločinu svirepo ubijeni.

Svojom šutnjom Vi ih i danas ponovno zatrpavate u masovne grobnice.

Svojom šutnjom Vi im i danas uskraćujete istinu, ime i dostojanstvo.

Gospodine Pupovac. Pred poviješću, pred istinom, pred pravdom, pred svom hrvatskom i svjetskom javnošću:

*Optužujem Vas*

Za zataškavanje; za nijekanje; za sudjelovanje u zločinu; za zločin protiv čovječnosti", napisao je i u potpisu stavio - Vukovarski branitelj i tragatelj za nestalim hrvatskim braniteljima.