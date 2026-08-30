Skočio broj mrtvih u katastrofalnim poplavama: Spasioci traže zarobljene u tunelima hidroelektrana

Broj poginulih u Nepalu i Tibetu u prošlotjednim katastrofalnim poplavama porastao je na 750 u nedjelju, dok se 3044 osobe vode kao nestale, priopćile su vlasti, a spasioci su se povukli na više terene zbog kiše koja je podigla razinu rijeka.

Spasilačke operacije su od petka nekoliko puta obustavljene zbog lošeg vremena i zabrinutosti da bi jezero nastalo na granici Nepala i Kine nakon bujičnih poplava uzrokovanih urušavanjem ledenjaka u srijedu moglo izazvati nove poplave nakon što se počelo prelijevati u rijeke u Nepalu.

Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 ljudi vjerojatno pogođeno katastrofom, koju Kina povezuje s učincima klimatskih promjena.

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi rekao je nepalskom kolegi u subotnjem telefonskom pozivu da su bujične poplave njihova "najteža prekogranična katastrofa" posljednjih godina te da su spasilačke operacije bile neviđene težine i složenosti, izvijestila je kineska državna televizija CCTV.

Foto: Arun SANKAR/AFP/Profimedia

Foto: Daniel Ceng/AFP/Profimedia

Tuneli u središtu spasilačkih napora

Spasilačke operacije u Nepalu sada su usmjerene na stotine ljudi za koje se vjeruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana nakon što se bujica leda, kamenja, blata i krhotina srušila niz himalajske rijeke.

Broj smrtnih slučajeva u Nepalu porastao je na 734, s 2498 nestalih i 7514 spašenih, priopćila je nacionalna uprava za katastrofe. U Kini je do subote navečer u okrugu Gyirong poginulo 16 ljudi, a 546 ih je nestalo, rekli su dužnosnici u Tibetu na konferenciji za novinare.

Među 261 stranim državljaninom iz 23 zemlje koji su nestali na tibetanskoj strani 104 je iz Nepala, 49 iz susjedne Indije, kao i 33 Latvijca, 18 Amerikanaca i 15 Britanaca, rekli su u prvoj kineskoj objavi u kojoj se navodi državljanstvo poginulih.

Peking i Katmandu surađuju na identifikaciji nestalih građana i stranih državljana, kao i na jačanju suradnje u sprečavanju i ublažavanju katastrofa te odgovoru na klimatske promjene, izvijestio je CCTV.

Razina vode u rijeci Trishuli porasla je u nedjelju nakon nove kiše, što je primoralo stanovnike i spasioce da potraže više terene, rekla je nepalska policija za Reuters.

Nepal kaže da mu nije potrebna strana pomoć za opće spašavanje, ali glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Lok Bahadur Chhetri rekao je da zemlji treba pomoć u spašavanju iz tunela, testiranju DNK, osiguranju rashladnih komora za čuvanje tijela i forenzičkoj identifikaciji raspadnutih posmrtnih ostataka.

Indijski i kineski stručnjaci su na terenu i pomažu u naporima za otvaranje tunela, rekao je Chhetri.

Jezero koje se formiralo uzvodno i prijetilo operacijama spašavanja uglavnom se ispraznilo do subote navečer, izvijestio je CCTV. No, dronovi su kasno u subotu otkrili klizište 2,8 km nizvodno od jezera, formirajući novu branu i novi bazen vode, izvijestio je CCTV.

Vlasti su premjestile spasilačko osoblje u blizini graničnog prijelaza Gyirong na sigurno, izvijestila je televizijska kuća.

Foto: AFP/AFP/Profimedia

Povezanost s 'dugoročnim klimatskim promjenama'

Poplavu je "uzrokovala nestabilnost ledenjaka pod dugotrajnim učincima globalnog zatopljenja", izvijestio je CCTV, rekavši da je to "nova i istaknuta značajka katastrofa u kriosferi" na tibetanskoj visoravni.

Bujične poplave s nepalske strane za šest do sedam minuta doprle su do graničnog prijelaza Gyirong, rekao je CCTV, pozivajući se na nalaze kineskih znanstvenika. Dramatične snimke nadzornih kamera podijeljene diljem svijeta pokazale su bujice vode i krhotina koje su preplavile zgrade dok su ljudi pokušavali pobjeći.

Kina je mobilizirala preko 2100 spasilaca i izdvojila najmanje 32,7 milijuna dolara za podršku naporima za pomoć. Također pruža Nepalu hitnu novčanu pomoć, zalihe za pomoć u katastrofama, satelitske i hidrološke podatke te stručnjake za spašavanje u tunelima, izvijestio je CCTV.

Kina koristi teretne dronove, dok helikopteri iz zraka dostavljaju opremu i zalihe spasiocima na prvoj crti u blizini graničnog prijelaza. Vojnici koriste opremu za otkrivanje znakova života, dronove i navigacijski sustav nastavljajući potragu za nestalima.