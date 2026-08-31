Pogledajte dramatične prizore s gašenja požara u Karlovcu: U tijeku provjera kvalitete zraka

U Karlovcu je izbio požar u u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče, koji se proširio i na obližnje skladište trgovine. Dojavu o požaru Županijski vatrogasni operativni centar (ŽVOC) Karlovac zaprimio je u 4:25 sati, a u gašenju je sudjelovalo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih vozila, piše Karlovački.

Nešto iza 8 sati na Facebook stranici Grada Karlovca izvijestili su da je požar lokaliziran, a na snazi je i dalje upozorenje.

"Zbog širenja dima, upućuje se molba stanovnicima Male Švarče, Mostanja i Logorišta na mjere opreza: Zatvorite prozore i vrata, isključite ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, izbjegavajte boravak na otvorenom i ne približavajte se lokaciji požara kako bi žurne službe mogle nesmetano raditi", poručili su iz Grada.

U tijeku je organizacija provjere kvalitete zraka, a točan uzrok požara utvrdit će se očevidom, piše KAportal.