Svaki ljubitelj geografije mora točno odgovoriti na pitanja o Dunavu: Pazi jer nisu laka

Dunav, druga najduža rijeka Europe žila je kucavica Srednje i Jugoistočne Europe i tihi svjedok tisućljetne povijesti. Od Schwarzwalda do Crnog mora, njegov tok povezuje deset država, četiri glavna grada i bezbroj kultura, jezika i tradicija. Bio je granica Rimskog Carstva, trgovački put kraljevstava i inspiracija za umjetnike, pjesnike i skladatelje. Njegove vode pričaju priče o bitkama i savezima, o rađanju gradova i nestanku civilizacija, o suživotu čovjeka i prirode. Razumijevanje Dunava ključno je za shvaćanje europske povijesti, kulture i geopolitike.

Rijeka kraljeva i carstava

Povijest Dunava isprepletena je s poviješću Europe. Kao granica Rimskog Carstva (Limes Romanus), stoljećima je odvajao civilizirani svijet od "barbarskih" plemena. Kao kraljevska prometnica, bio je ključan za uspon i pad carstava poput Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva. Uz njegove obale nicali su gradovi, utvrde i dvorci, a njegov tok bio je poprište odlučujućih bitaka koje su oblikovale kartu Europe. Od rimskih legija do križarskih pohoda, od osmanskih osvajanja do bečkih valcera, Dunav je bio i ostao nijemi svjedok i aktivni sudionik u stvaranju europskog identiteta.

Prirodno blago i kulturna žila kucavica

Iako svaka rijeka ima svoju jedinstvenost, Dunav se ističe kao ekološki i kulturni div. Kao najmeđunarodnija rijeka na svijetu, protječe kroz deset država, više nego ijedna druga rijeka. Njegov sliv dom je za više od 80 milijuna ljudi i stanište za stotine biljnih i životinjskih vrsta.

Na svom putu prema moru, stvara spektakularnu Deltu Dunava, drugu najveću deltu u Europi i UNESCO-vu svjetsku baštinu, koja je raj za ptice i ljubitelje prirode. Ne smijemo zaboraviti ni Đerdapsku klisuru (Željezna vrata), najdužu i najveću klisuru u Europi, gdje Dunav pokazuje svoju sirovu snagu. Ove činjenice nisu tek statistika; one su dokaz moći prirode i riznice priča o suživotu.