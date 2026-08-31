Đoković se raspao i prvi put ispao u 1. kolu US Opena: Legenda povraćala, ali i zaplakala

Novak Đoković je prvi put u karijeri završio svoj nastup na US Openu već u prvom kolu. Nakon više od četiri i pol sata borbe, 39-godišnji Srbin poražen je od 14 godina mlađeg Argentinca Mariana Navonea s 3:2 u setovima.

Od samog početka bilo je jasno kako Đokovića čeka težak meč. Prije nego što je zbog kiše u New Yorku zatvoren krov, srpski tenisač imao je velikih problema s vrućinom i sparinom. Teško je dolazio do zraka, a sve je kulminiralo gubitkom prvog seta u tie-breaku. Ipak, Đoković je u nastavku uspio pronaći snagu i osvojiti iduća dva seta, no bilo je očito kako njegovo tijelo sve teže podnosi napore.

Pri vodstvu 2-1 u setovima dogodio se potpuni fizički pad Đokovića. U četvrtom setu u jednom je trenutku povraćao u kutu terena, i to ispred lože u kojoj su se nalazili njegova supruga Jelena te djeca Stefan i Tara, no srpski je tenisač nastavio meč iako je jedva stajao na nogama. Pred kraj seta uhvatio se i za leđa, a posebno emotivne bile su scene u kojima je od muke čak i zaplakao.

Navone je na kraju slavio sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 i tako priredio veliko iznenađenje.