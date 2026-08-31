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Supruga nogometaša koji je izazvao kaos prava je ljepotica: Upoznajte atraktivnu WAG-sicu Mae

Supruga nogometaša koji je izazvao kaos prava je ljepotica: Upoznajte atraktivnu WAG-sicu Mae
Foto: Panoramic/Bestimage/Profimedia
Mae i Mattéo u vezi su od 2019. godine, kada je francuski nogometaš igrao za Arsenal. Njihova je veza ubrzo postala javna, a par se kasnije vjenčao.
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Francuski nogometaš Mattéo Guendouzi (27) našao se u središtu skandala nakon utakmice Lyona i Fenerbahçea u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Fenerbahçe je u Lyonu slavio 2:1 i izborio plasman u ligašku fazu, no slavlje je ubrzo zasjenila velika makljaža u kojoj su sudjelovali igrači i članovi stručnih stožera.

Guendouzi je nakon posljednjeg zvižduka dodatno podigao tenzije provocirajući domaće navijače. Francuz, koji je ranije igrao za Olympique Marseille, pred tribinama je slavio uz povike „Allez l'OM!” te je napravio i prepoznatljivu gestu povezanu s marsejskim reperom Julom. Sukob se potom preselio s travnjaka prema tunelu, gdje je došlo do fizičkog naguravanja između članova dviju momčadi.

I dok se posljednjih sati najviše govori upravo o Guendouziju i njegovom ponašanju, pažnju javnosti privukla je i njegova supruga Mae, koja godinama prati njegovu nogometnu karijeru.

31.8.2026.
6:36
Hot.hr
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
Matteo GuendouziWag-sica
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