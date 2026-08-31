Lokaliziran veliki požar u Karlovcu, javio se i SRUUK! 'Jako smrde kemikalije - boje i lakovi'

U Karlovcu je jutros malo prije 5 sati izbio požar i to u objektu tvrtke Nova Chem. Građane su molili da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.Oko 8.10 sati iz Grada Karlovca su objavili da je brzom intervencijom JVP Karlovac i vatrogasnih snaga Karlovačke županije požar lokaliziran.

Tijek događaja:

Lokaliziran požar na području Male Švarče

8.18 - Jutros u 4:41 sati zaprimljena je dojava o požaru u skladištu tvrtke NOVA CHEM u Maloj Švarči, koji se proširio i na susjedno skladište tvrtke Gavranović.

Brzom intervencijom JVP Karlovac i vatrogasnih snaga Karlovačke županije požar je lokaliziran. Na terenu su sve žurne službe, održana je sjednica Stožera civilne zaštite, a prema trenutnim informacijama nema ozlijeđenih osoba.

Zbog širenja dima, upućuje se molba stanovnicima Male Švarče, Mostanja i Logorišta na mjere opreza:

Zatvorite prozore i vrata

Isključite ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak

Izbjegavajte boravak na otvorenom i ne približavajte se lokaciji požara kako bi žurne službe mogle nesmetano raditi

U tijeku je organizacija provjere kvalitete zraka, a točan uzrok požara utvrdit će se očevidom, napisali su iz Grada Karlovca.

Oglasila se policija

8.15 - Jutros u 4.41 sati policija je zaprimila dojavu o požaru tvrtke na Maloj Švarči u Karlovcu. Vatrogasci gase požar koji se proširio i na objekte drugih tvrtki.

Policija provodi osiguranje mjesta događaja te druge potrebne mjere i radnje u suradnji sa svim drugim nadležnim žurnim službama radi osiguranja zdravlja ljudi i imovine.

Nakon gašenja požara i stvaranja uvjeta za daljnje policijsko postupanje slijedi očevid te kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja uzroka i okolnosti nastanka požara, izvijestili su iz policije.

Što je Nova Chem?

8.12 - Nova Chem je hrvatska tvrtka iz Karlovca osnovana 1992. godine, specijalizirana za proizvodnju industrijskih boja, lakova, polimera te epoksidnih, poliuretanskih i akrilatnih premaza za zaštitu metalnih, drvenih i betonskih konstrukcija.

Prema dojavama naših čitatelja, zapalile su se boje i lakovi u jednoj hali, a u zraku se intenzivno osjeti njihov miris.

'Smrde kemikalije'

7.55 - Javila nam se jedna čitateljica koja živi u neposrednoj blizini.

"Jako smrde kemikalije - boje i lakovi."

Foto: Čitateljica Net.hr-a

Foto: Čitateljica Net.hr-a

Oglasio se SRUUK

7.47 - Čitatelji nam šalju fotografije i snimke da se zbog požara na području Karlovca oglasio i Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.

Foto: Čitateljica Net.hr-a

Prekinuta vodoopskrba na nekim područjima grada

7.30 - Nad gradom se nadvio crni oblak dima koji se širi i brojni građani dojavljuju da strašno smrdi, piše KAportal.

"Zbog požara koji je u tijeku na području Male Švarče, a kako bi se osigurale što veće količine vode za potrebe gašenja požara, privremeno je preusmjerena vodoopskrba na tom području. Korisnici na području Logorišta, Belajskih Poljica i Male Švarče trenutno su bez vode", javljaju iz Vodovoda i kanalizacije.

Vodoopskrba će se, dodaju, normalizirati čim se za to steknu uvjeti odnosno nakon prestanka potrebe za povećanim količinama vode za gašenje požara. Nakon normalizacije sustava moguća su zamućenja vode na tom području.

DVD Ozalj pomaže gasiti

7.10 - Iz DVD Ozalj objavili su na Facebooku da je u tijeku gašenje velikog požara na švarči u Karlovcu: "Poslano je u ispomoć naše vozilo OZ224."

Čitateljica: 'Sirene se čuju od 6 ujutro'

6.49 - Požar je buknuo nešto prije 5 sati ujutro. Čitateljica nam javlja da se od 6 ujutro čuju vatrogasne sirene te da se građane moli da zatvore prozore.

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Čitateljica Net.hr

Gori u objektu tvrke boje i lakova te se u zraku dosta osjeća miris tih tvari.

Foto: KAportal

Foto: KAportal

Požar u Karlovcu

6.43 - U Karlovcu je izbio požar, objavio je Grad Karlovac na Facebooku.

"Vatrogasne ekipe su na terenu zbog požara u objektu tvrtke Nova Chem na području Male Švarče, koji se proširio i na skladište Gavranovića.

U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata.

Građane molimo da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.

O razvoju situacije javnost ćemo pravodobno obavještavati", poručili su.

Više uskoro...