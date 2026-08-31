Jedriličarski klub na Hvaru već 75 godina stvara prvake: 'Naše naslijeđe prenosimo na mlade'

U jedriličarskom klubu Zvir iz Hvara ljubav prema moru i jedrima prenosi se iz generacije u generaciju. Njihovi članovi osvajaju medalje na svjetskim, europskim i državnim prvenstvima u jedrenju, a ljetna škola za djecu do 15 godina je besplatna.

I po bonaci mali morski vukovi ne odustaju od treninga. Kad nema vjetra, nema odustajanja. I tada se uči. Neki su ovdje samo tijekom ljetne škole jedrenja, dok drugi treniraju cijele godine i već nižu medalje i pehare.

"Treniram tri godine, nagradu sam dobila u Portorožu u Sloveniji kada sam bila sveukupno druga, a prva među djevojčicama, a dovela sam i sestru da i ona nešto nauči", kaže Marta Kovačević iz Hvara.

"Treniramo svaki dan osim nedjeljom. Ako je puno vjetra, onda mi je malo lošije, moramo više raditi. Ako je slabiji vjetar, onda idemo na more više, kupamo se i učimo o moru", kaže Marin Žuljić iz Slavonskog Broda.

Klub bogate tradicije osnovan 1951. godine uspješno stvara nove naraštaje zaljubljenika u jedrenje. I sad se pripremaju za državno prvenstvo, ali trener ističe da su medalje manje važne.

"Cilj nam je da ta naša djeca, koja više ne znaju ni ući u brod ni svezati čvor niti išta drugo, nauče morske vještine i da ih odvojimo od tih malih ekrana, da budu aktivna. Neka se druže i provode vrijeme zajedno jer se tako stvaraju prijateljstva koja traju cijeli život", kaže trener Jedriličarskog kluba Zvir Joško Kovačević.

Dvije poznate regate

A rezultata ipak ne nedostaje. Članovi Zvira osvajaju medalje na svjetskim, europskim i državnim prvenstvima. No ono je najvažnije, kažu, ljubav prema moru koja se kod djece razvija od najranije dobi.

"Mene su zadržala djeca i rad s njima. Šansa da to što smo mi dobili od naših predaka prenesimo na mlade i da djeca ostanu u tom sportu i u tom poslu, jer to nije samo sport", kaže predsjednik kluba Tonko Buzolić Lojko.

Osim treninga za najmlađe, u Zviru organiziraju i dvije poznate regate – Kolo Sveca i Paklenu regatu.

"Jedri se oko Sveca s time da se starta popodne tako da ispadne noćna regata, ali cilj je proći kanal za dana da izbjegnemo ove naše otočiće i to radi sigurnosti", kaže direktor regate Kolo Sveca Tomislav Grubelić.

"To je jedna od najzahtjevnijih regata što se tiče izmjena jedara, prolazaka kroz otočiće, hridi, morske struje i hridi, pa je prilično velika zavjetrina. Treba dobro poznavati teren, doći, uvježbati i upoznati kako vjetrovi pušu kroz otok. To daje čar regati", objašnjava direktor Paklene regate Mladen Crljen.

A upravo spoj mora, vjetra i jedara svakog ljeta u hvarsku uvalu dovodi nove generacije zaljubljenika u jedrenje.