'Velike ribe proći će bez kazne, strogoća se trenira na malim ljudima!' Hrvate jedna vijest jako podijelila

Policija je prošlog ponedjeljka (24. kolovoza) oko 11 sati zaprimila dojavu da 29-godišnjak zatrpava veću količinu otpada u šumi u Obrezini kod Velike Gorice.

Muškarac je zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom uhićen na samom mjestu događaja.

Slučaj iz Velike Gorice dogodio se u jeku velikih afera s otpadom. Najaktualnija među njima nelegalni je uvoz 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću. Zbog tog se slučaja u Zagrebu 5. rujna priprema i veliki prosvjed pod nazivom "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku".

Što kražu građani?

Čitatelje portala Net.hr na našem smo Facebook profilu pitali treba li postrožiti kazne za nepropisno bacanje otpada. Objava je u do sad skupila više od 500 komentara, a izdvojili smo neke od najzanimljivijih reakcija.

Dio građana smatra da se strogoća trenira na "malim ljudima", a najveći zagađivači izbjegavaju kazne.

"Ovaj bi mogao ozbiljno nadrljati, ali zato će velike ribe proći bez kazne", navodi jedan čitatelj, dok se drugi nadovezuje: "Zašto bi pojedinci bili kažnjeni?! Niste u stanju kazniti glavne trovače lijepe naše, a kaznili biste ljude koji nemaju za platiti odvoz. Ili sve ili nikoga, pa ćemo se ugušiti!"

Slično razmišlja još jedan čitatelj: "Naravno da treba, ali opet sve ide po leđima naroda. Naplatit ćete nekome tko baci vreću smeća, a tisuće kamiona prolaze kao da se ništa nije dogodilo."

S druge strane, mnogi zagovaraju drastičnije mjere poput zatvorskih kazni i nadzora.

"Kazne zatvora zbog ekocida, a drakonske novčane kazne za bacanje opušaka kroz prozor automobila ili smeća po ulici...", predlaže jedan od čitatelja.

S njim se slaže i komentator koji ističe važnost tehnologije: "Obavezno! Kazne treba podići na maksimum, a na dosta bi mjesta trebalo postaviti kamere kako bi se mogao nadzirati čitav teren – bilo da je riječ o parku, šumi ili livadi."

Kada je riječ o samim sankcijama, mišljenja su podijeljena – od kratkih i jasnih poruka podrške do konkretnih radnih i financijskih kazni. Dok jedni kratko poručuju "Naravno!", drugi smatraju da novčane kazne nisu dovoljne: "Ne samo kazne! Treba sam ukloniti sve i u potpunosti podmiriti troškove sanacije."