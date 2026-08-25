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UHITILI GA U V. GORICI /

Policija ga zatekla usred šume: Muškarca (29) htio zatrpati golemu količinu otpada

Policija ga zatekla usred šume: Muškarca (29) htio zatrpati golemu količinu otpada
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Kriminalističko istraživanje je u tijeku

25.8.2026.
10:32
Jaga Komazec
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija
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Policija je u šumi na području Velike Gorice zatekla muškarca (29) dok je u zemlju zatrpavao veću količinu otpada.

Sve se dogodilo u ponedjeljak oko 11 sati u mjestu Obrezina, nakon što je policija zaprimila dojavu. 

Policajci su 29-godišnjaka uhitili na mjestu događaja zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom te ga priveli u službene prostorije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku. 

Podsjetimo, sve se događa u jeku velikih afera oko otpada, a najakatulanija je oko 37.000 otpada na području Gospića koji je uvezen nelegalno te također velikim dijelom zakopan.  

Velika GoricaOtpadPu ZagrebačkaUgrožavanje
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