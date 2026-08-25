Policija ga zatekla usred šume: Muškarca (29) htio zatrpati golemu količinu otpada

Policija je u šumi na području Velike Gorice zatekla muškarca (29) dok je u zemlju zatrpavao veću količinu otpada.

Sve se dogodilo u ponedjeljak oko 11 sati u mjestu Obrezina, nakon što je policija zaprimila dojavu.

Policajci su 29-godišnjaka uhitili na mjestu događaja zbog sumnje na kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom te ga priveli u službene prostorije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Podsjetimo, sve se događa u jeku velikih afera oko otpada, a najakatulanija je oko 37.000 otpada na području Gospića koji je uvezen nelegalno te također velikim dijelom zakopan.