Stručnjaci za hranu: Ove namirnice nikad ne biste smjeli umatati u aluminijsku foliju

Aluminijska folija esencijalan je pribor u gotovo svakoj kuhinji, gdje služi kao praktično rješenje za pokrivanje ostataka hrane, zamatanje sendviča ili oblaganje posuda za pečenje. Iako je njezina praktičnost neupitna, dugogodišnja navika korištenja folije za sve vrste namirnica može dovesti do dva problema kojih mnogi nisu svjesni.

Jedan je vezan uz kemijske procese i može nepovratno narušiti okus hrane, dok je drugi, znatno ozbiljniji, povezan sa sigurnošću hrane i rizikom od razvoja štetnih bakterija. Razumijevanje ovih procesa ključno je za pravilno čuvanje hrane i očuvanje zdravlja, piše Southern Living.

Foto: Shutterstock

Kad kemija narušava okus

Prvi problem leži u kemijskoj reakciji aluminija s određenim sastojcima. Visokoacidne namirnice, poput umaka od rajčice, jela s octom, vinom ili citrusima, ne bi se smjele dugotrajno čuvati u dodiru s folijom.

Jessica Gavin, certificirana znanstvenica za hranu, objašnjava da kiselina ubrzava proces oksidacije u kontaktu s aluminijem. Posljedica je razgradnja folije, koja postaje krhka i puna sitnih rupica, a hrana poprima suptilan, ali neugodan metalni okus.

"Iako je količina aluminija koja prijeđe u hranu pri kućnom skladištenju uglavnom niska i smatra se sigurnom, utjecaj na okus je stvaran i pogoršava se s produljenim kontaktom", ističe Gavin.

Isti oprez vrijedi i za izrazito slane namirnice, poput suhomesnatih proizvoda ili zrelih sireva. Sol, osobito u kombinaciji s toplinom, potiče sličnu reakciju i može uzrokovati otpuštanje malih količina aluminija u hranu. Najrizičniji scenarij predstavljaju marinirana mesa, jer marinade gotovo uvijek sadrže i kiselinu i sol, dva ključna akceleratora kemijske reakcije. Stoga se za takve namirnice preporučuje korištenje staklenih ili plastičnih posuda.

Foto: Shutterstock

Bakterije u toplom i vlažnom okruženju

Drugi, i znatno opasniji, problem odnosi se na sigurnost hrane. Aluminijska folija, bez obzira na čvrstoću prianjanja, ne može stvoriti hermetički zatvoren prostor. Time se stvara labavi pokrov, a ne hermetičko brtvljenje, što znači da folija ne sprječava izmjenu zraka niti štiti hranu od unakrsne kontaminacije u hladnjaku. No, najveća opasnost leži u njezinim izolacijskim svojstvima kada je riječ o hlađenju tople hrane.

Dr. Vanessa Coffman, direktorica organizacije "Alliance for Stop Foodborne Illness", upozorava da čvrsto zamatanje toplih ostataka u foliju usporava njihovo hlađenje. Hrana tako predugo ostaje u "temperaturnoj opasnoj zoni" — između četiri i 60 stupnjeva Celzija — što su idealni uvjeti za rapidno razmnožavanje štetnih bakterija.

Poseban oprez s pečenim krumpirom i rižom

Ovo je posebno kritično za vlažne ostatke bogate škrobom, poput kuhane riže, tjestenine, mahunarki ili krumpira. Te namirnice mogu sadržavati spore bakterija kao što je Bacillus cereus, koje preživljavaju kuhanje. Tijekom sporog procesa hlađenja, kakav potiče folija, spore mogu proklijati i proizvesti toksine.

Pečeni krumpir ostavljen u foliji na sobnoj temperaturi nosi i rizik od rasta bakterije Clostridium botulinum, uzročnika botulizma. U takvim uvjetima stvara se okruženje bez kisika (anaerobno) koje pogoduje njezinu razvoju. Zbog toga je ključno ostatke hrane što prije ohladiti, idealno ih raspodijeliti u pliće posude kako bi se toplina brže oslobodila.

Rješenja za pravilno čuvanje hrane

Stručnjaci se slažu da su za kisele, slane, marinirane i tople ostatke hrane najbolje rješenje staklene posude s hermetičkim poklopcima. Staklo je inertno i ne reagira ni s kiselinom ni sa soli, dok čvrsti poklopac štiti od zraka i bakterija. Plitki dizajn takvih posuda omogućuje brže i ravnomjernije hlađenje hrane u hladnjaku, čime se učinkovito rješavaju oba problema — i kemijski i mikrobiološki. Kao alternativa mogu poslužiti i kvalitetne plastične posude bez BPA te one od nehrđajućeg čelika.

Navedeno ne znači da foliju treba u potpunosti izbaciti iz kuhinje. Ona je i dalje prikladan izbor za kratkotrajno čuvanje suhih i nekiselih namirnica poput kruha, običnog pečenog povrća ili kolača. Međutim, za ostatke umaka bolognese, mariniranu piletinu ili kuhanu rižu, preporučuje se korištenje posude s poklopcem.

POGLEDAJTE GALERIJU