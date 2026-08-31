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Nisu se mogle sakriti od pogleda: Zgodne Karlovčanke privlačile pažnju na Danima piva

Nisu se mogle sakriti od pogleda: Zgodne Karlovčanke privlačile pažnju na Danima piva
Foto: Antonela Zvonković
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Treći dan Karlovačkih dana piva ponovno je okupio brojne posjetitelje koji su uživali u dobroj atmosferi, glazbi i bogatoj ponudi popularne karlovačke manifestacije.

Grad je ponovno vrvio ljudima, a među mnoštvom posjetitelja posebno su se istaknule brojne zgodne Karlovčanke. Dotjerane, nasmijane i spremne za dobar provod, svojim su modnim kombinacijama i pojavom privlačile pažnju, pa nije čudo što su se našle i pred objektivom našeg fotografa.

Tko je sve stigao na treći dan i koje su Karlovčanke svojim izgledom ukrale pažnju, pogledajte u našoj fotogaleriji.

 

Galeriju s Karlovačkih dana piva donosi KAportal.net.hr

31.8.2026.
8:49
Hot.hr
Antonela Zvonković
KarlovacDani Piva
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