Nisu se mogle sakriti od pogleda: Zgodne Karlovčanke privlačile pažnju na Danima piva

Treći dan Karlovačkih dana piva ponovno je okupio brojne posjetitelje koji su uživali u dobroj atmosferi, glazbi i bogatoj ponudi popularne karlovačke manifestacije.

Grad je ponovno vrvio ljudima, a među mnoštvom posjetitelja posebno su se istaknule brojne zgodne Karlovčanke. Dotjerane, nasmijane i spremne za dobar provod, svojim su modnim kombinacijama i pojavom privlačile pažnju, pa nije čudo što su se našle i pred objektivom našeg fotografa.

Tko je sve stigao na treći dan i koje su Karlovčanke svojim izgledom ukrale pažnju, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Galeriju s Karlovačkih dana piva donosi KAportal.net.hr