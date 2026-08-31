Objavljeni detalji tragične prometne nesreće na Krku: Poginuo vozač mopeda (54)

Policija je objavila detalje tragične prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač mopeda (54).

Do nesreće je došlo oko 15 sati u ulici Stjepana Radića u Baški, a radi se o hrvatskom državljaninu koji je upravljao mopedom zagrebačkih registracija.

Očevidom je utvrđeno da je 54-godišnjak vozio bez kacige, a prilikom prelaska preko prometne opreme za usporavanje, odnosno tzv. ležećeg policajca, izgubio je nadzor nad vozilom.

Preminuo na mjestu

Moped je potom udario u kameni zid s južne strane kolnika, a vozač je tijelom udario i u metalnu nadstrešnicu. Nakon toga je zajedno s mopedom pao na kolnik.

Od zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Njegovo tijelo prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti.