FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE IMAO KACIGU /

Objavljeni detalji tragične prometne nesreće na Krku: Poginuo vozač mopeda (54)

Objavljeni detalji tragične prometne nesreće na Krku: Poginuo vozač mopeda (54)
×
Foto: ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Njegovo tijelo prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti

31.8.2026.
8:59
Tesa Katalinić
ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policija je objavila detalje tragične prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač mopeda (54).

Do nesreće je došlo oko 15 sati u ulici Stjepana Radića u Baški, a radi se o hrvatskom državljaninu koji je upravljao mopedom zagrebačkih registracija. 

Očevidom je utvrđeno da je 54-godišnjak vozio bez kacige, a prilikom prelaska preko prometne opreme za usporavanje, odnosno tzv. ležećeg policajca, izgubio je nadzor nad vozilom. 

Preminuo na mjestu

Moped je potom udario u kameni zid s južne strane kolnika, a vozač je tijelom udario i u metalnu nadstrešnicu. Nakon toga je zajedno s mopedom pao na kolnik. 

Od zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Njegovo tijelo prevezli su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti.

KrkBaškaTeška Prometna NesrećaPoginuo Vozač
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike