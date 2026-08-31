Glumica Dragana Mićalović kao 'draga Gaga' rješava ljubavne jade modernog doba

U duhovitom promotivnom videu za nadolazeći show 'Love Island Adria', Mićalović kao 'draga Gaga' dijeli savjete o izazovima modernih veza, najavljujući tako svoj voditeljski debi u jednom od najiščekivanijih reality formata koji ove jeseni stiže u regiju. Njezin savjet o prekidu beskonačnog dopisivanja bez susreta uživo pogađa u srž problema s kojim se mnogi danas suočavaju.

Od glume do ljubavnih savjeta

U videu objavljenom na službenom Instagram profilu 'Love Island Adria', Dragana Mićalović sjedi u stiliziranom studiju pod neonskim natpisom 'draga GAGA'. Javlja se na telefonski poziv i sluša dilemu: 'Dopisujemo se već mjesec dana i još se nismo vidjeli, što da radim?'. Njezin odgovor je izravan i pogađa u bit problema s kojima se mnogi danas susreću u potrazi za partnerom. 'Možda je vrijeme da ipak pređete na... realan život', savjetuje Gaga, dodajući oštro: 'ili se možda ne morate više ni vidjeti'. Skeč na duhovit način dramatizira takozvani 'zamor od aplikacija za upoznavanje', fenomen u kojem beskrajno dopisivanje i virtualni odnosi dovode do iscrpljenosti i manjka stvarnih veza. Upravo tu uskače 'Love Island', reality format koji sudionike 'prisiljava' na interakciju licem u lice.

Što donosi 'Love Island Adria'?

'Love Island' je globalni televizijski fenomen s inačicama u više od dvadeset zemalja, a njegova regionalna verzija, 'Love Island Adria', s emitiranjem kreće 13. rujna 2026. godine, ekskluzivno na streaming platformi VOYO. Show će okupiti grupu atraktivnih samaca iz Srbije, Hrvatske i Slovenije u luksuznoj vili na Tenerifima. Tamo će, potpuno izolirani od vanjskog svijeta i pod budnim okom kamera, tijekom osam tjedana pokušati pronaći ljubav. Pravila su jednostavna, ali nemilosrdna: kako bi opstali u vili, natjecatelji moraju konstantno biti u paru s nekim. Oni koji ostanu sami riskiraju da ih ostali 'otočani' ili publika izbace iz showa. Ključnu ulogu imat će upravo gledatelji, koji će putem posebne mobilne aplikacije moći glasati, spajati parove i utjecati na događaje u vili. Na kraju, publika je ta koja bira pobjednički par, koji osim ljubavi osvaja i pozamašnu novčanu nagradu. Prema najavama, regionalna inačica popularnog reality showa pratit će provjereni međunarodni format koji je osvojio svijet kombinacijom romanse, drame, neočekivanih obrata i interakcije s publikom.