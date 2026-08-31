Zapovjednik JVP Karlovac: 'Dojava o požaru je stigla prekasno, napravili smo najbolje što smo mogli'

U karlovačkoj industrijskoj zoni u ranim jutarnjim satima izbio je požar u dijelu tvornice Nova Chem. Požar je izbio u dijelu gdje se proizvode boje i lakovi i ostali kemijski proizvodi, a nešto iza 8 sati je stavljen pod kontrolu.

Zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade za RTL Danas je potvrdio da je požar pod kontrolom te da je najveći problem bio požar preko limenog krova.

"Gašenje nije bilo moguće dok nisu presjekli krov. U skladištu Gavranovića još uvijek gori materijal, pratimo izdimljavanje", rekao je.

Zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U gašenju je sudjelovalo 60-ak vatrogasaca s 26 vatrogasnih vozila, a dio snaga će dežurati cijelu noć.

Dojava o požaru stigla kasno

Vatrogascima je dojava o požaru pristigla od portira tvrtke u blizini.

"Poziv je definitivno stigao prekasno, dojava nam je došla u 4.25 sati. Ne znamo još uvijek kada je požar počeo i što je bio uzrok. Veliki problem je ovaj ogroman objekt, mi to gledamo kao jedan požarni objekt. Velika je materijalna šteta, možemo biti zadovoljni intervencijom - spasili smo 50 posto objekta", rekao je Rade.

S obzirom na to da se radilo o požaru kemijskih tvari, na snazi su i dalje upozorenja za građane.

"Poruka je da ne otvaraju prozore i ne izlaze van. Posebno stariji i djeca te osobe koje imaju probleme s dišnim organima", poručio je Rade.

Dodaje da su u kontaktu sa stručnjacima koji će uzeti uzorke dima kako bi se utvrdila kvaliteta zraka.

'Napravili smo najbolje što smo mogli'

Zbog požara na području Karlovca oglasio se i Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.

Na pitanje je li SRUUK kasno aktiviran, Rade odgovara da je dojava stigla na vrijeme

"Aludirate na nesretne požare u Omišu, nećemo se na to vraćati. Vatrogasci uvijek donose odluke koje misle da su najbolje. Trenutačno spašavamo južni dio objekta, tako se liječi i gangrena. Negdje morate presjeći", rekao je Rade i dodao da je to vatrogasna taktika.

"Nekima neće biti jasno i bit će svakakvih komentara. Napravili smo najbolje što smo mogli", poručio je.