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'DRAGO, HVALA TI!' /

Posljednji ispraćaj vatrogasnog zapovjednika danas u 18 sati! Od njega se oprostili emotivnim riječima

Posljednji ispraćaj vatrogasnog zapovjednika danas u 18 sati! Od njega se oprostili emotivnim riječima
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Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Vatrogasna zajednica emotivno se oprostila od svog kolege koji je izgubio život nakon što je ozlijeđen u velikom požaru u Omišu

31.8.2026.
9:14
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Hrvatska vatrogasna zajednica
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Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) oprostila se od Drage Lelasa, dugogodišnjeg člana i zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, koji je izgubio bitku života nakon što je ozlijeđen u gađenju katastrofalnog požara na omiškom području.

Na internetskim stranicama HVZ-a objavili su emotivne riječi i naveli kako će posljednji ispraćaj biti danas, 31. rujna, na gradskom groblju Vrisovci u Omišu u 18 sati.

U objavi su naveli:

"S velikom tugom u srcu obavještavamo članove, prijatelje i sugrađane da nas je napustio naš dugogodišnji član i zapovjednik DVD-a Omiš i veliki vatrogasac Drago Lelas.

Drago je 60 godina svog života posvetio vatrogastvu. Svojim nesebičnim radom, hrabrošću, znanjem i predanošću ostavio je neizbrisiv trag u DVD-u Omiš i među brojnim generacijama vatrogasaca.

Bio je zapovjednik, kolega, prijatelj i čovjek uvijek spreman pomoći drugima. Vatrogastvo mu nije bilo samo dužnost, već način života.

Njegovim odlaskom izgubili smo velikog čovjeka i vatrogasca, ali uspomena na njega i sve što je učinio za DVD Omiš i Grad Omiš živjet će i dalje.

Drago, hvala ti za svih ovih 60 godina predanosti vatrogastvu.

Hvala ti za svaku intervenciju, svaki savjet, svaku pomoć i svako nesebično djelo.

Posljednji pozdrav našem zapovjedniku, kolegi i prijatelju.

Počivaj u miru.

Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu i duboku sućut.

Posljednji ispraćaj bit će u ponedjeljak, 31.VIII.2026. u 18 sati na gradskom groblju Vrisovci u Omišu."

VatrogasciOmišPreminuli
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