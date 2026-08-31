Hrvati uputili oštre poruke turistima: 'Ne misli da si Bog ako si došao s parama'

U jeku turističke sezone, društvene su mreže preplavile snimke iz Hrvatske. Turisti iz cijeloga svijeta podijelili su iskustva sa svojim pratiteljima, a posebno se istaknuo jedan mladić koji se u suzama oprostio od Hrvatske.

"Doviđenja, Hrvatska. Hvala na svemu. Hvala na dobrodošlici, hvala na ovoj predivnoj kulturi, hvala za ljude, hvala na zraku, drveću, hvala na svemu. Bilo je zaista jako lijepo iskustvo. Uvijek ću se vraćati u Hrvatsku. Osjećao sam se kao da mi je tu dom", rekao je, vidljivo dirnut.

Kazao je kako su Hrvati među najgostoljubivijim, najprizemljenijim i najkorisnijim ljudima koje je upoznao na svojim putovanjima.

Poslao poruku svim turistima

Na svom je Instagram profilu, pod korisničkim imenom denokav, poslao poruku svim turistima kazavši da im, ako dođu s poštovanjem, Hrvatska može pružiti jedno od najboljih iskustava u životu.

Dodao je i kako su mu lokalci pričali i o drugoj strani turizma - smeće, nepoštivanje te odnošenje prema povijesnim gradovima kao prema zabavnim parkovima.

"Ljudi ovdje žive, ovdje odgajaju svoje obitelji i ponosni su na svoj dom. Mi smo gosti. Uživajte u Hrvatskoj. Zabavite se. Istražite sve. Ali ostavite je lijepom kakvom ste je zatekli. Ponesite svoje smeće sa sobom. Poštujte lokalno stanovništvo. Poštujte kulturu. Poštujte zemlju koja vas je dočekala. Jer Hrvatska zaslužuje turizam, a da pritom ne izgubi ono što Hrvatsku čini Hrvatskom. Poštujte Hrvatsku i Hrvatska će poštovati vas", napisao je.

Hrvati poslali poruku turistima

Na našem Facebook profilu pitali smo i vas "Kada biste turistima mogli nešto poručiti u samo jednoj rečenici, što biste im rekli?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Počisti iza sebe na plaži, ne guraj se, ne srljaj, ne gazi po drugima da bi došao do cilja, ne budi bahat sa svojim autom koji nije tvoj, ne misli da si Bog ako si došao s parama i da je tvoj cijeli svijet, ne misli ako si došao s parama da ti domaći moraju podilaziti, gost si", poručio im je Marsel Lukić.

"Samo da se ponašaju kako se ponašaju i u svojoj državi, a ne kao da su pušteni s lanca(čast izuzecima)!", napisala je Darija Rubilović.

"Da dobro razmišljaju što rade jer je tu nečiji dom, da tu ljudi ŽIVE, a nisu samo na godišnjem tu. Tako da trebaju i odmor od buke, galame i ludovanja po cestama i mjestima. Da poštuju tuđi dom i mir kao svoj. Dobro došli", komentirala je Slavica Slavi.

"Ponašate se točno tako kako se ponašate i kod kuće (jer sam sigurna da kod kuće dobro paze što rade)", napisala je Biserka Hajdek.

"Da se ponašaju pristojno, da ne bacaju opuške,da se ne kupaju goli po Cresu i drugim otocima gdje nisu FKK plaže. Ja ne mogu zamisliti da negdje odem a da se ponašam kao divljak i da ne poštivam njihovu zemlju. Na cestama da i ne govorim, užas, Slovenci užas. Parkiraju brodice blizu obale, bahati, napušeni našmrkani itd. Kazne su nam užasno male za sve te neke prekršaje. A naš HGSS mora spašavati svakojake budale koje se pentraju po Biokovu, Velebitu itd.", napisala je Nataša Relić.