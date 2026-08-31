Sindikat reagirao na aferu 'Nakaze': Stao uz policajku i poslao žestoku poruku o 'moćnicima'

Slučaj "Nakaza", koji je ponovno otvorio pitanje postupanja prema policajki napadnutoj tijekom velikog požara na šibenskom području 2024. godine, dobio je novi nastavak.

Oglasio se Sindikat policije Hrvatske koji traži da se što prije ispitaju sve okolnosti napada, ali i mogući pritisci kojima je policijska službenica bila izložena nakon što je, kako navode, pokušala zaštititi stanovnike od izravne opasnosti.

Iz Sindikata šalju i znakovitu poruku – policajci ne smiju ostati sami niti biti prepušteni utjecaju "moćnika", a napad vozilom, vrijeđanje ili zastrašivanje policijskog službenika ne mogu se opravdati ni u kojim okolnostima.

Podsjetimo, na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao "Afera Nakaze", koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu.

Policajka je zbog incidenta završila tri sata na Hitnoj na infuziji. Zašto sve nije odmah prijavila, ovako je svjedočila:

"Kad sam zamjenika šefa pitala što da radim jer bi to htjela prijaviti, rekao mi je: 'Nema ti od toga ništa'. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. Od toga sam se zgrozila. Osjećala sam se ugroženo", ispričala je za Jutarnji list.

Policajka koja je svog šefa prijavila za pritiske u slučaju Nakaze, uzvratio je kaznenom prijavom protiv nje. Prijava načelnika postaje Prometne policije u Šibeniku Joška Periše odnosi se na sumnju u lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Sada se o svemu oglasio i Sindikat policije Hrvatske koji traži brži odgovor sustava na ovaj slučaj.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Sindikat policije Hrvatske poziva na brže ispitivanje okolnosti u slučaju napada na policajku za vrijeme požara 2024. godine na području PU šibensko-kninske, posebno vezano za potencijalne pritiske na službenicu koja je štitila stanovnike od direktne ugroze.

Hrvatska policija mora biti zaštićena i poštovana u puno većem opsegu, da bi mogla štititi druge. Ne postoji okolnost u kojoj se može opravdati nasrtanje vozilom, grubo vrijeđanje ili zastrašivanje policajca, kao ni utjecaj na njih kad žele zaštiti svoja prava.

Već duže vrijeme upozoravamo da se napadi na policijske službenike, bilo verbalni, bilo fizički, shvaćaju olako.

Posebno to vidimo u kaznama koje počinitelji dobivaju, a koje u većini slučajeva ne djeluju preventivno prema budućim potencijalnim napadačima.

Poruka policajcima, a posebno mladima, ne može biti ni da su sami i prepušteni utjecaju "moćnika". Kao reprezentativni sindikat važno nam je istaknuti da svi kolegice i kolege zaslužuju jednaku zaštitu, a s druge strane i posljedice ako tu zaštitu drugima žele uskratiti.

Želimo pozvati sve koji nisu sigurni kako postupiti u određenim situacijama, da se obrate svojim sindikalnim povjerenicima, kojem god sindikatu pripadali, i zatraže pomoć. Trebamo biti jedinstveni u podršci onih koji svakodnevno izlažu svoj život radi očuvanja reda i mira - tu smo za vas!"