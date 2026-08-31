Ovu crno - bijelu mozgalicu znat će riješiti samo oni najpametniji: Otkrijte jeste li među njima

Jedna naizgled jednostavna zagonetka objavljena na Redditu u grupi r/cognitiveTesting, posvećenoj kognitivnim testovima i inteligenciji, izazvala je pravu pomutnju među korisnicima. Autor ju je opisao kao "srednje tešku", no mnogi su se našli pred zidom, dok su najuporniji otkrili da se iza niza crnih i bijelih kvadrata krije elegantan matematički princip.

Zagonetka prikazuje niz stupaca sastavljenih od crnih i bijelih kvadrata, s nekoliko stupaca označenih upitnicima koje treba popuniti. Prve reakcije korisnika bile su ispunjene zbunjenošću.

Komentari poput "Ne razumijem ovo" i "Nemam pojma" brzo su se pojavili ispod objave, pokazujući da zadatak nije nimalo očit. Jedan je korisnik čak posumnjao da je rješenje povezano s binarnim kodom, ali ga je autor usmjerio u drugom pravcu, napomenuvši da je rješenje "zapravo vrlo jednostavno, ali teško uočljivo".

Potraga za uzorkom

Ključni trenutak u raspravi dogodio se kada je autor dao mali, ali presudan trag: "broj kvadrata i promjene crno-bijele boje slijede dvije različite logike". To je potaknulo korisnike da razmišljaju izvan okvira i traže dva odvojena uzorka umjesto jednog sveobuhvatnog. Nedugo zatim, nekoliko je korisnika uspjelo dešifrirati zagonetku.

Rješenje leži u potencijama dvaju osnovnih brojeva. Ukupan broj kvadrata u svakom stupcu prati znamenke uzastopnih potencija broja tri (3, 9, 27, 81, 243...), dok raspored crnih i bijelih kvadrata prati uzorak potencija broja dva.

"Vau, mislim da sam shvatio", napisao je jedan korisnik u trenutku prosvjetljenja. "Broj kvadrata se kreće po uzorku potencija broja 3. Boje se kreću po uzorku potencija broja 2".

Drugi su potvrdili rješenje, a autor im je čestitao. Zanimljivo je da su oni koji su riješili zagonetku imali različita mišljenja o njezinoj težini.

Jedan je komentirao: "Bilo mi je lako zaključiti, ali vidim kako može biti teško", dok je drugi priznao da mu je pomoglo prethodno iskustvo sa sličnim zadacima.

Izvanzemaljci, IQ testovi i 'trening mozga'

Rasprava nije bila lišena ni humora. Jedan je korisnik iznio nevjerojatno maštovitu teoriju koja uključuje izvanzemaljce, gravitacijske valove i godine značajnih događaja, na što je autor u šali odgovorio: "Dio u kojem ste shvatili da sam iz budućnosti i da sam izvanzemaljac je točan".

Ovakve mozgalice savršeno se uklapaju u duh zajednice poput r/cognitiveTesting, gdje se često raspravlja o prirodi inteligencije. Njihova popularnost dio je i šireg trenda zanimanja za trening mozga i mentalne izazove.

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