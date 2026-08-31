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70 MILIJUNA EURA /

Hrvatski veznjak je vruća roba posljednjeg dana prijelaznog roka: Velikani se raspituju

Hrvatski veznjak je vruća roba posljednjeg dana prijelaznog roka: Velikani se raspituju
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Foto: Dan Mullan/Getty images/Profimedia

Situaciju oko Sučića prate i drugi veliki klubovi

31.8.2026.
12:24
Sportski.net
Dan Mullan/Getty images/Profimedia
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Petar Sučić upisao je 101 minutu u prva dva kola Serie A u redovima milanskog Intera, a mogao bi napustit klub iz Milana do kraja prijelaznog roka ako je vjerovati stručnjaku za transfere Ekremu Konuru.

Taj insajder javlja kako je Sučić na meti brojnih europskih velikana, a navodno se za hrvatskog veznjaka ozbiljno raspituje Newcastle United. Prema njegovim riječima, Svrake sa sjeveroistoka Engleske spremili su ponudu za Sučića, a Inter navodno traži između 65 i 70 milijuna eura što je iznos koji si klubovi iz Premier lige mogu priuštiti.

 

 

Situaciju oko Sučića prate i drugi veliki klubovi, a insajder navodi Manchester City i Manchester United te Borussiju Dortmund. Prijelazni rok završava noćas u ponoć pa vremena nema puno, a koliko su ove informacije točne ostaje za vidjeti. Petar je u Inter stigao prije godinu dana.

Ugovor s Nerazzurrima vrijedi mu do 2030., a Transfermarkt ga cijeni na 45 milijuna eura. Do sada je u dresu milanskog velikana upisao 56 službenih nastupa i postigao 4 pogotka.

Petar SučićInterNewcastle UnitedPremier Liga
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