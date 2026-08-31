Hrvatski veznjak je vruća roba posljednjeg dana prijelaznog roka: Velikani se raspituju

Petar Sučić upisao je 101 minutu u prva dva kola Serie A u redovima milanskog Intera, a mogao bi napustit klub iz Milana do kraja prijelaznog roka ako je vjerovati stručnjaku za transfere Ekremu Konuru.

Taj insajder javlja kako je Sučić na meti brojnih europskih velikana, a navodno se za hrvatskog veznjaka ozbiljno raspituje Newcastle United. Prema njegovim riječima, Svrake sa sjeveroistoka Engleske spremili su ponudu za Sučića, a Inter navodno traži između 65 i 70 milijuna eura što je iznos koji si klubovi iz Premier lige mogu priuštiti.

🚨#EXCL Newcastle United have opened talks for Inter's 22yo Croatian midfielder Petar Sučić!



With Joe Willock set to join Beşiktaş, NUFC prepare a formal bid.



Inter demand €65-70M as Man City, Man Utd, and BVB monitor!@ekremkonur @football360au

⏬https://t.co/cVk9sImuDJ pic.twitter.com/AbGrj710l7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 31, 2026

Situaciju oko Sučića prate i drugi veliki klubovi, a insajder navodi Manchester City i Manchester United te Borussiju Dortmund. Prijelazni rok završava noćas u ponoć pa vremena nema puno, a koliko su ove informacije točne ostaje za vidjeti. Petar je u Inter stigao prije godinu dana.

Ugovor s Nerazzurrima vrijedi mu do 2030., a Transfermarkt ga cijeni na 45 milijuna eura. Do sada je u dresu milanskog velikana upisao 56 službenih nastupa i postigao 4 pogotka.